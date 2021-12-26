تقرير للغارديان البريطانية : علاقة جاسوسية بين بنبركة والاستخبارات التشيكوسلوفاكية !

2021-12-26 / 9:09 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في مقال لها تحت عنوان “ملفات الحرب الباردة تكشف أن زعيم المعارضة المغربي مهدي بن بركة كان جاسوساً“، لدى جهاز الاستخبارات التشيكوسلوفاكية.

وأشارت “الغارديان” إلى أنه “غالبًا ما يوصف بن بركة بأنه مناضل ضد المصالح الاستعمارية وللعالم الثالث، لكن الوثائق تكشف صورة مختلفة تمامًا”، مضيفة أن “الرجل لعب على أوتار عديدة، وكان يعرف الكثير ويعرف أيضًا أن المعلومات كانت ذات قيمة كبيرة في سياق الحرب الباردة” حسب مزاعمها .

وقالت ذات الصحيفة أنه بعد الكشف عن وثائق استخبارات تشيكية رُفعت عنها السرية، تبين أن المهدي بن بركة كان يتلقى أموالا طائلة نقدا وأشياء أخرى عينية، مقابل المعلومات وكانت له علاقة وثيقة مع Státní Bezpečnost (StB)، جهاز الأمن التشيكوسلوفاكي بحسب ادعائها .

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تعليق واحد

  1. الكل كانو خونة و جواسيس .خونة لفرنسا و خونة لاسبانية و كلهم استفادو من المغرب و يحكمون الي حد الان و بورتون ابنائهم. و لهدا السبب المغرب طيلة عقود تعرض لخيانة جديدة و استنزاف للتروات و تدمير للمجتمع .
    السوسة منتشرة بالبلاد ديال الخونة الى الان

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