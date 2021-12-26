انتشال جثث مهاجرين غرقوا قبالة سواحل ليبيا

هبة بريس - وكالات

قالت السلطات الليبية إنها انتشلت أكثر من 12 جثة لأشخاص يرجح أنهم مهاجرون حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط وغرقوا خلال تلك المحاولات، فقذفت بهم الأمواج إلى السواحل الليبية.

قالت وزارة الداخلية وجمعية الهلال الأحمر في ليبيا إن جثث أكثر من 12 مهاجراً طفت على الساحل الليبي في وقت متأخر يوم السبت 25 ديسمبر بعدما غرقوا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا. وليبيا نقطة غبور رئيسية للمهاجرين، وكثير منهم من دول أفريقية يسعون وراء فرص أفضل في أوروبا.

وقال محمد أبو شعالة رئيس الهلال الأحمر في مدينة الخمس الساحلية في غرب ليبيا، إنه تم رفع 15 جثة، إحداها لرضيع، من الشاطئ في بلدة علوص القريبة يوم السبت، وأضاف أن ثلاثة نجوا ذكروا أن 35 شخصاً في المجمل كانوا في المركب الذي غرق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0