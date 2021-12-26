انتشال جثث مهاجرين غرقوا قبالة سواحل ليبيا

2021-12-26 / 8:06 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قالت السلطات الليبية إنها انتشلت أكثر من 12 جثة لأشخاص يرجح أنهم مهاجرون حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط وغرقوا خلال تلك المحاولات، فقذفت بهم الأمواج إلى السواحل الليبية.

قالت وزارة الداخلية وجمعية الهلال الأحمر في ليبيا إن جثث أكثر من 12 مهاجراً طفت على الساحل الليبي في وقت متأخر يوم السبت 25 ديسمبر بعدما غرقوا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا. وليبيا نقطة غبور رئيسية للمهاجرين، وكثير منهم من دول أفريقية يسعون وراء فرص أفضل في أوروبا.

وقال محمد أبو شعالة رئيس الهلال الأحمر في مدينة الخمس الساحلية في غرب ليبيا، إنه تم رفع 15 جثة، إحداها لرضيع، من الشاطئ في بلدة علوص القريبة يوم السبت، وأضاف أن ثلاثة نجوا ذكروا أن 35 شخصاً في المجمل كانوا في المركب الذي غرق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة كريت باليونان

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة كريت باليونان

2021-12-26 / 8:27 مساءً
Photo of الجزائر ..السجن 3 سنوات لمعارض بتهمة إهانة تبون

الجزائر ..السجن 3 سنوات لمعارض بتهمة إهانة تبون

2021-12-26 / 7:44 مساءً
Photo of إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران يابانية بسبب الثلوج الكثيفة

إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران يابانية بسبب الثلوج…

2021-12-26 / 12:03 مساءً
Photo of وفاة كبير أساقفة جنوب إفريقيا ديزموند توتو عن 90 عاما

وفاة كبير أساقفة جنوب إفريقيا ديزموند توتو عن 90…

2021-12-26 / 10:54 صباحًا
Photo of لجنة الانتخابات الصومالية تسحب الثقة عن رئيسها

لجنة الانتخابات الصومالية تسحب الثقة عن رئيسها

2021-12-26 / 9:12 صباحًا
Photo of رئيس وزراء كندا يحث الدول الغربية على تشكيل جبهة موحدة ضد الصين

رئيس وزراء كندا يحث الدول الغربية على تشكيل جبهة…

2021-12-26 / 8:00 صباحًا
Photo of أوميكرون تلغي 5700 رحلة جوية حول العالم خلال عيد الميلاد

أوميكرون تلغي 5700 رحلة جوية حول العالم خلال عيد…

2021-12-26 / 7:30 صباحًا
Photo of بعد 3 أشهر..إسبانيا تعلن انتهاء ثوران بركان جزيرة “لابالما”

بعد 3 أشهر..إسبانيا تعلن انتهاء ثوران بركان جزيرة “لابالما”

2021-12-25 / 11:40 مساءً
Photo of الولايات المتحدة..إلغاء مئات رحلات الطيران بسبب اصابات بكورونا

الولايات المتحدة..إلغاء مئات رحلات الطيران بسبب اصابات بكورونا

2021-12-25 / 11:04 مساءً
Photo of الجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن العامة

الجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن…

2021-12-25 / 10:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق