إلى الوزير بنموسى…غليان بين صفوف أسرة التعليم بسطات لهذا السبب

هبة بريس- الرباط

تسود حالة من الاحتقان والتذمر التي انعكست سلبا على السير العادي للتمدرس برحاب مجموعة مدارس لقراقرة بوشاكر التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، عجلت بدخول نقابة تعليمية على الخط محذرة من مغبة ما اعتبرتها سلوكات وتصرفات استفزازية ولاقانونية أساءت للمشهد التعليمي بالإقليم، صادرة عن مفتش تربوي للتعليم الابتدائي حديث التخرج بالمديرية ذاتها.

الجامعة الحرة للتعليم بسطات، أصدرت بيانا شديد اللهجة عن مكتبها الاقليمي عن هيئة الإدارة التربوية، أكدت من خلاله أن مجموعة مدارس لقراقرة بوشاكر، تعيش منذ بداية الموسم الدراسي على صفيح ساخن وغياب أجواء تربوية تليق بالعاملين بها وبتلامذتها لإنجاح الفعل التربوي وتنزيل مقتضيات القانون الإطار وتصريف المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية بالكيفية المطلوبة، بسبب التدخل في عمل إدارة المؤسسة من طرف إطار مفتش والذي يعمل ابن أخته أستاذا للتعليم الابتدائي بنفس المؤسسة.

واتهم المكتب النقابي المذكور المفتش التربوي المعني من خلال بيان عممه على مختلف وسائل الاعلام، ( اتهم) بالقيام بتهديد وابتزاز مدير المؤسسة لتقديم امتيازات لابن أخته الذي يشتغل بالمؤسسة، وتوجيه أوامره لمدير المؤسسة لاعتماد توقيت مدرسي يتنافى والضوابط القانونية والمذكرات المؤطرة لتدبير الزمن المدرسي.

وأضاف البلاغ أن المفتش المعني قام بإجراء امتحان التأهيل المهني لابن أخته الذي صدرت في حقه تقارير سلبية وشكايات في شأن عدم انضباطه وسلوكاته غير التربوية، في ضرب سافر لمبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والحياد، بالإضافة إلى استقدامه لأستاذة من مؤسسة أخرى لاجتياز امتحان التأهيل المهني دون علم أو تنسيق مع الإدارة ضاربا عرض الحائط الضوابط القانونية المنظمة لهذا الامتحان، ثم افتراء المفتش ذاته على مدير المؤسسة والتشهير به من خلال تدوينات باطلة ولا أساس لها من الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يضيف البلاغ النقابي.

الجو التربوي المشحون هذا الذي باتت تعرفه المؤسسة، جعل آباء وأولياء أمور التلاميذ يدخلون على الخط نصرة لمدير المؤسسة وللعاملين بها وحفاظا على الزمن المدرسي لتلامذتها، مطالبين الجهات الوصية على القطاع من وزارة وأكاديمية ومديرية اقليمية، التدخل لوضع حد لمثل هاته التصرفات.

كما أضافت ذات المصادر، بأن هناك عرائض تحمل أسماء العديد من الغيورين على المؤسسة التعليمية سترفع للجهات المعنية قصد اتخاذ الاجراءات المناسبة وخلق بيئة تربوية صحية بعيدة عن الصراعات لدوافع شخصية.

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