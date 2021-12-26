ولد الغزواني بالجزائر والعسكر يناور بتوظيف عائدات البترول
قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، سيبدأ غدا الاثنين زيارة إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ، لبحث ما أسمته “,التعاون الثنائي، إضافة إلى العديد من الملفات الإقليمية والدولية”.
وقالت الوكالة الرسمية الناطقة باسم المؤسسة العسكرية الحاكم الفعلي بالجزائر، أن ” مستقبل الاتحاد المغاربي والأزمة الليبية والقمة العربية المقررة بالجزائر نهاية مارس المقبل بالاضافة الى قضية الصحراء المغربية ستكون في صلب المحادثات بين تبون والغزواني “.
وتأتي زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر بعد مرور أيام قليلة على زيارة قام بها الرئيس الجزائري إلى تونس، حيث التقى نظيره قيس سعيد قبل ان يعلن تبون عن “هبة ” مالية مقدمة لتونس بلغت ال300 مليون دولار ، نظير مواقف تعادي من تعتبرها الجزائر عدوها الكلاسيكي.
ويسعى قصر المرادية جاهدا الى توظيف عائدات “البترول والغاز” لاستمالة دول المنطقة المغاربية ، طمعا في ولادة قيصرية لتجمع إقليمي دون المملكة المغربية في منطقة شمال أفريقيا ، ووأد الاتحاد المغاربي الذي تأسس بموجب اتفاقية مراكش سنة 1989 م، مع العلم ان الجزائر ظلت منذ ذلك الحين العقبة الأكبر امام تفعيل هذا التكتل الاقليمي من خلال افتعال نزاع الصحراء المغربية وأطماعها التوسعية الاستراتيجية بالمنطقة.
6 تعليقات
من يظن ان بإمكان تأسيس اتحاد مغربي بدون المغرب فهو واهم. وانتهى الكلام. هؤلاء الرؤساء اذكياء يريدون الاستفادة من بحبوحة البترول من الجزائر على حساب الشعب الجزائري المغلوب عن امره. فقد استفاد رؤساء دول قبلهم في الثماتينيات واعترفوا بالبوليزاريو كدولة فاخدوا المال وتراجعوا فيما بعد وسحبوا الاعتراف. ومنهم من قام بسفارة بالصحراءالمغربية. النظام العسكري الحاكم الفعلي الجزائري يتقاسم كعكة البترول مع بعض الدول ضد المغرب وبدون نتيجة تذكر. اقول للشعب الجزائري الشقيق، عليكم بالثورة واخذ أموالكم بذل غيركم. فلا تخافوا ولا تراجعوا وليستر الحراك
300 مليون دولار التي منحها الكيان العسكري البوخروبي الي دكتاتور تونس قيس سعيد لم يكن لوجه الله بل هو مقابل خدمة الامتناع عن التصويت عن القرار 2602 التي قدمتها تونس للجزائر في مجلس الامن.و هكدا يشتري النظام التوسعي الجزائري دمم الدول الدكتاتورية الضعيفة مثل تونس.
عاشت المملكة المغربية الشريفة ولا عاش من خانها
تم ارشاء النظام الدكتاتوري التونسي بمبلغ 300 مليون دولار من طرف النظام العسكري البوخروبي التوسعي المحتل لجمهورية القبائل كمكافءة له نظير الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن وقد اعترف طبون ضمنيا عندما شكر تونس على ما قامت به في مجلس الامن خلال الندوة الصحفية المشتركة أثناء زيارته لتونس.وبدلك أصبح الدور الخبيث للرءيس التونسي وتامره على الوحدة الترابية للمغرب مفضوحا.
حداري تم حداري من النظام التونسي لقد باع شرفه للنظام البوخروبي الجزائري بابخس الاثمان. و لمواجهة الأنظمة الديكتاتورية في الجزائر وتونس على المغرب ان يرفع من قدراته العسكرية بالتصنيع
العسكري خاصة الدرونات و الأنظمة الصاروخية
وعليه مساندة جمهورية القبائل المحتلة من طرف النظام الجزائري.
المملكة المغربية الشريفة دائما في القمة.بهوم ولا بلا بهوم.الله الوطن الملك