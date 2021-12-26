مسؤول نيجيري : المغرب ونيجيريا يتعاونان لإقامة مشاريع للطاقة الشمسية

2021-12-26 / 6:17 مساءً
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هبة بريس -

تعمل الحكومة الاتحادية النيجيرية، بالتعاون مع المغرب وحكومة ولاية جيغاوا ، على إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية لتعزيز استخدام الطاقات النظيفة في المنطقة الشمالية الغربية وأجزاء أخرى من نيجيريا، وفق ما صرح به ساجر موسى أحمد مفوض ولاية جيغاوا للأراضي والإسكان والتخطيط الحضري والإقليمي.

ونقلت صحيفة “الغارديان” المحلية في عددها الصادر يوم الجمعة عن موسى أحمد قوله إن المشروع المزمع إقامته سيكون في بلدة غويوا، بولاية غيغاوا على مساحة 200 ألف هكتار.

وأضاف أن مشروع الطاقة الشمسية الذي سينجز بتعاون مع الحكومة المغربية، والحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية جيغاوا، يهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد، ولا سيما في ولايات زامفارا وجيغاوا وكاتسينا.

وأكدت الصحيفة أن المشروع من المتوقع أن يساعد في تحسين توليد الطاقة في تلك الولايات وأيضا في نيجيريا ككل. وقال موسى أحمد إنه بموجب المشروع المقترح فإن الإدارة الحالية ملتزمة وتعمل على تحقيق الأهداف المرجوة بالنظر لأهميتها.

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