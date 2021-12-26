ترك مصاريف العزاء لوالدته ..واقعة انتحار مؤلمة تهز تارودانت

2021-12-26 / 6:09 مساءً
2
هبة بريس - تارودانت

اهتزت جماعة “سبت الكروان” اليوم الاحد على هول واقعة انتحار مؤلمة ، بعدما أقدم شاب في العشرينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل اسرته الذي يقيم فيه .

وبحسب المعطيات التي أكدتها مصادر محلية ، فقد عثر على الهالك جثة معلقة بواسطة حبل بعد أن ترك رسالة مؤثرة لوالدته يعتذر فيها عن انتحاره بهذه الطريقة التي أحزنت ساكنة المنطقة.

وبالاضافة الى رسالة الوداع المؤثرة عمد الشاب المنتحر الى ترك مصاريف الجنازة والعزاء، في حين لا زالت التحريات سارية للكشف عن اسباب هذا الانتحار الغامض لشاب لا يعاني من اي أمراض او اضطرابات نفسية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طرفاية: المكتب الوطني للصيد يفرض جواز التلقيح لولوج سوق السمك

طرفاية: المكتب الوطني للصيد يفرض جواز التلقيح لولوج سوق…

2021-12-26 / 10:13 مساءً
Photo of أكادير : إدانة “المرأة الحديدية” بعقود موثق “ميت” واعتماد على وثائق تم اتلافها لموثق “مسجون”

أكادير : إدانة “المرأة الحديدية” بعقود موثق “ميت” واعتماد…

2021-12-26 / 8:18 مساءً
Photo of “افتحوا الحدود” .. هاشتاك لعمال و مستثمري القطاع السياحي بالجنوب الشرقي(فيديو)

“افتحوا الحدود” .. هاشتاك لعمال و مستثمري القطاع السياحي…

2021-12-26 / 7:04 مساءً
Photo of أزمة صيدليات الحراسة بسطات ومنطق “نقص جوج زيد جوج”

أزمة صيدليات الحراسة بسطات ومنطق “نقص جوج زيد جوج”

2021-12-26 / 6:24 مساءً
Photo of الإغلاق الجوي والحجر الصحي ..هل الوزراء فوق القانون ؟

الإغلاق الجوي والحجر الصحي ..هل الوزراء فوق القانون ؟

2021-12-26 / 4:22 مساءً
Photo of أخنوش … مشاركة المغرب في “إكسبو دبي 2020” مساهمة في مستقبل أكثر أمان

أخنوش … مشاركة المغرب في “إكسبو دبي 2020” مساهمة…

2021-12-26 / 3:52 مساءً
Photo of السطو على محل لبيع الهواتف الذكية بضواحي الرشيدية

السطو على محل لبيع الهواتف الذكية بضواحي الرشيدية

2021-12-26 / 2:43 مساءً
Photo of جمعية حقوقية : فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم مس باستقلالية القضاء

جمعية حقوقية : فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم مس…

2021-12-26 / 2:34 مساءً
Photo of الغلوسي : فرض جواز التلقيح شكل حلقة ضمن حلقات استهداف المحامين

الغلوسي : فرض جواز التلقيح شكل حلقة ضمن حلقات…

2021-12-26 / 1:42 مساءً
Photo of مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية

2021-12-26 / 11:02 صباحًا

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق