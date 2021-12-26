ترك مصاريف العزاء لوالدته ..واقعة انتحار مؤلمة تهز تارودانت

هبة بريس - تارودانت

اهتزت جماعة “سبت الكروان” اليوم الاحد على هول واقعة انتحار مؤلمة ، بعدما أقدم شاب في العشرينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل اسرته الذي يقيم فيه .

وبحسب المعطيات التي أكدتها مصادر محلية ، فقد عثر على الهالك جثة معلقة بواسطة حبل بعد أن ترك رسالة مؤثرة لوالدته يعتذر فيها عن انتحاره بهذه الطريقة التي أحزنت ساكنة المنطقة.

وبالاضافة الى رسالة الوداع المؤثرة عمد الشاب المنتحر الى ترك مصاريف الجنازة والعزاء، في حين لا زالت التحريات سارية للكشف عن اسباب هذا الانتحار الغامض لشاب لا يعاني من اي أمراض او اضطرابات نفسية.

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