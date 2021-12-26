السلطات تباشر فرض جوز التلقيح على مهني الصيد البحري بميناء العيون

2021-12-26 / 4:36 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

قالت مصادر مأدونة ل هبة بريس، أن السلطات المحلية بمدينة المرسى جنوب العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية قد قررت تطبيق قرار الإدلاء بـ“جواز التلقيح“ كويثقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى ميناء المرسى وكافة مرافقه، وذلك في إطار مقاربة إحترازية لمواجهة تفشي المتحور الجديد أوميكرون.

ذات المصادر أسرت للجريدة، أن الإعلان الصادر عن باشوية المرسى تتوفر هبة بريس عن نسخة منه، يؤكد أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021.

وفي هذا الشأن، حثت السلطات المينائية كافة مهنيي القطاع بالانخراط في هذا الإجراء الوقائي حفاظا على سلامة وصحة العاملين بقطاع الصيد البحري خصوصا أن ميناء العيون يعرف دنامية كبيرة ورواج من حيث الطاقة الاستيعابية للعنصر البشري بشكل يومي.
حسب مصدر مهني، في قطاع الصيد البحري الذي أكد أن هذا القرار يصب في مصلحة الشغيلة وكذا زوار الميناء من مواطنين وبحارة وذلك من أجل حماية صحة المواطنين وكذا من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.

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