الإغلاق الجوي والحجر الصحي ..هل الوزراء فوق القانون ؟

هبة بريس ـ الرباط

في حيرة من امرهم ، ودون ايجاد جواب مقنع ، يتساءل مغاربة عن قانونية سفر بعض الوزراء خارج ارض الوطن بالرغم من قرارات الحكومة الملزمة للجميع بعدم السفر تطبيقا لقرارت المنع التي تقررها الحكومة .

ظهور ورزاء خارج ارض الوطن تزامنا و قرار الإغلاق الجوي يعطي الإنطباع ان القرارات الحكومية تبقى قابلة للخرق وغير ملزمة للجميع وهذا من شانه ان يبعثر قناعات المغاربة حيال حالة الطوارى والقرارات المصاحبة لها بشكل عام

ومن غير الطبيعي ان تلزم الحكومة مغاربة الخارج بالإلغاء والبقاء خارج البلاد في وقت تسمح فيه للوزراء بالسفر جوا بالرغم من اتساع رقعة المتحور ” اوميكرون ” في اكثر من بلد.

واذا كان القانون فوق الجميع ، فظهور وزراء خارج ارض الوطن وعدم خضوعهم لحجر صحي بعد الدخول يثير علامة استفهام كبرى حول مدى تطبيق القانون على الجميع ، بل هناك اصرار لفهم ان كانت المواطنة مقسمة بين المغاربة تتيح للبعض التجوال بحرية رغم القيود وتلزم البعض الاخر باحترام الإغلاق الجوي وحالة الطوارى بالبلاد .

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