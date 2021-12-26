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الإغلاق الجوي والحجر الصحي ..هل الوزراء فوق القانون ؟

2021-12-26 / 4:22 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

في حيرة من امرهم ، ودون ايجاد جواب مقنع ، يتساءل مغاربة عن قانونية سفر بعض الوزراء خارج ارض الوطن بالرغم من قرارات الحكومة الملزمة للجميع بعدم السفر تطبيقا لقرارت المنع التي تقررها الحكومة .

ظهور ورزاء خارج ارض الوطن تزامنا و قرار الإغلاق الجوي يعطي الإنطباع ان القرارات الحكومية تبقى قابلة للخرق وغير ملزمة للجميع وهذا من شانه ان يبعثر قناعات المغاربة حيال حالة الطوارى والقرارات المصاحبة لها بشكل عام

ومن غير الطبيعي ان تلزم الحكومة مغاربة الخارج بالإلغاء والبقاء خارج البلاد في وقت تسمح فيه للوزراء بالسفر جوا بالرغم من اتساع رقعة المتحور ” اوميكرون ” في اكثر من بلد.

واذا كان القانون فوق الجميع ، فظهور وزراء خارج ارض الوطن وعدم خضوعهم لحجر صحي بعد الدخول يثير علامة استفهام كبرى حول مدى تطبيق القانون على الجميع ، بل هناك اصرار لفهم ان كانت المواطنة مقسمة بين المغاربة تتيح للبعض التجوال بحرية رغم القيود وتلزم البعض الاخر باحترام الإغلاق الجوي وحالة الطوارى بالبلاد .

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‫7 تعليقات

  1. قرارت عشوائية والضحايا هم الضعفاء لي كيعيشو من السياحة والناس ليتوفاو ليهم واليديهم فلمغرب الى متى غدي نبقو تابعين الحكومة بهاد القرارت

  2. هل مازلتم تتسألون بأن هناك ميزانين في المغرب، سواء بقرارته او بمحاكمه او بمستشفياته او باداراته ، كل شي له ميزانين، و لكن ما هو أكيد أنه غذا عند الحق العادل هناك ميزان واحد لا غير.
    و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.

  4. ماهده البلادة وماهدا التحليل السطحي
    أخنوش وبوريطة سافروا في طائرة خاصة للدفاع عن مصالح عليا واستراتيجية للمغرب
    في وقت دقيق يتربص فيه الأعداء بالوطن

  5. مثل هاته الاشياء لم ولن تتغير فيهم مادامت عقلية البعض تتعالى عن البعض الآخر على سبيل المثال أي مسؤول مغربي يرتكب مخالفة مرورية فقط يسيء استعمال سلطته لاجبار شرطة او درك المرور على عدم إعطائه مخالفة مرورية ببلاد السيبة.وبالتي هم فوق القانون بالمغرب لكن بالبلاد الغربية يصبحون مثل الكلاب لا يقدرون ان يحركوا ساكنا لقمع شرطة مرور دول غربية ويمثتل للاوامر رغما عنهم في بلاد يسودها القانون وفوق الجميع.

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