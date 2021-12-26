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جمعية حقوقية : فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم مس باستقلالية القضاء

2021-12-26 / 2:34 مساءً
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هبة بريس

نددت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بالقرار المشترك الذي يُقيّد الولوج للمحاكم بالحصول على جواز التلقيح والذي أصدره كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، القرار بأنه غير دستوري وأن توقيع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية على القرار إلى جانب السلطة التنفيذية فيه مساس باستقلالية السلطة القضائية الملزمة دستوريا بحماية الحقوق والحريات، وضمان الأمن القضائي لمن يرغبون في الطعن ضد هذا القرار، لا أن تجعل نفسها في موقع الخصم والحكم.

وبحسب الجمعية، فإن ” هذه الخطوة غير المحسوبة أظهرت السلطة القضائية كما لو كانت تابعة للسلطة التنفيذية، خاصة وأن الوكلاء العامين ووكلاء الملك أشرفوا شخصيا على تنفيذ القرار والوقوف بأبواب المحاكم لمنع ولوجها”. مؤكدة على أن الولوج للأماكن العامة لا يمكن تقييده عن طريق المساس بالحقوق، والولوج للمحاكم حق للعموم.

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‫25 تعليقات

  3. لا داعي الاستهزاء بنا وتخويفنا بهذا الفيروس كوفيد 19 كورونا ..انتم تريدون ان نتلقوا الجرعة الثالتة فقط لايهمكم مصالحنا ولا صحتنا نحن ضد التلقيح الاجباري وضد جواز التلقيح لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  7. حزب الإستقلال فما أتدكره يأتون بسياسه خارجيه ويحرضون المواطنين على حكومه الدوله الوطنيه للملكه المغربيه الحكوميه وهى جنسيه بربريه علويه حره حقيقيه متفرده لملاّك الأراضى للحاله المدنيه لمجلس المحاماه المؤدون بالقسم أى هيئه المحلفون للمداوله بالمحكمه لمجلس القضاء لوقف التنفيد ليقومو بالسرقه وقرارات سيدنا ألله ينصروا الحاكم الدستورى للبلاد أى اللقاح مفروض هو وبطاقه التلقيح فكفى سياسه الغرب الوهميه الخارجيه لأن المملكه يحكمها دستور ولا تحكمه دول الغرب مفهومه وواضحه المعيّنه الإحتفاظ لنتحد ضد الحاجه ودلك حفاظا على ممتلكات المواطنين للحاله المدنيه بالداخله الهويه الوطنيه ممتنعه عن الإمضاء متفرده

  8. يجب على الحكومة أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع بدون فوضى في البلاد …. هذه المظاهرات والاحتجاجات تؤدي إلى تأخير مصالح المواطن …

  12. نحن رجال القانون والدستور واضح كوضوح الشمس ونطبق القانون ولكن جواز التلقيح ليس قرار ديستوري ينص عليه القانون..رافضين رافضين رافضين كل الرفض.

  13. الكل معكم الكل ضد هذآ القرار التافه إننا رافضين رفضا قاطعا لا رجعة فيه سنستمر على المظاهرات والاحتجاجات الى ان نتبث حقنا الدستوري…

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