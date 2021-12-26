مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:
– إفران : 26 ملم
– سطات : 21 ملم
– خريبكة: 18 ملم
– الرباط (المدينة) : 17 ملم
– شفشاون: 16 ملم
– طنجة والعرائش: 13 ملم
– الجديدة وآسفي وتارودانت: 12 ملم
– أكادير-إنزكان والرباط-سلا: 10 ملم
– النواصر وبنكرير ومكناس وفاس: 9 ملم
– تازة : 8 ملم
– الدار البيضاء: 7 ملم
– بنسليمان والمحمدية: 6 ملم
– الصويرة (الميناء) : 5 ملم
– تيط مليل ومراكش وبني ملال وتطوان: 4 ملم
– القنيطرة: 3 ملم
– تاوريرت وأكادير (المسيرة): 2 ملم
– الصويرة (المطار): 1.9 ملم
– سيدي سليمان: 1.2 ملم
– الناظور وتيزنيت وسيدي إفني: أقل من ملم.
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