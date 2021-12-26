مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من ‏طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:‏

– إفران : 26 ملم

– سطات : 21 ملم

– خريبكة: 18 ملم

– الرباط (المدينة) : 17 ملم

– شفشاون: 16 ملم

– طنجة والعرائش: 13 ملم

– الجديدة وآسفي وتارودانت: 12 ملم

– أكادير-إنزكان والرباط-سلا: 10 ملم

– النواصر وبنكرير ومكناس وفاس: 9 ملم

– تازة : 8 ملم

– الدار البيضاء: 7 ملم

– بنسليمان والمحمدية: 6 ملم

– الصويرة (الميناء) : 5 ملم

– تيط مليل ومراكش وبني ملال وتطوان: 4 ملم

– القنيطرة: 3 ملم

– تاوريرت وأكادير (المسيرة): 2 ملم

– الصويرة (المطار): 1.9 ملم

– سيدي سليمان: 1.2 ملم

– الناظور وتيزنيت وسيدي إفني: أقل من ملم.

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