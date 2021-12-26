الصورة من الارشيف

وفاة كبير أساقفة جنوب إفريقيا ديزموند توتو عن 90 عاما

2021-12-26 / 10:54 صباحًا
0

أعلنت الرئاسة في جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، وفاة ديزموند توتو، كبير أساقفة البلاد الحائز جائزة نوبل للسلام، وأحد أقطاب الكفاح من أجل إنهاء حكم الأقلية البيضاء، عن 90 عاما.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: “يفتح رحيل كبير الأساقفة الفخري ديزموند توتو فصلا آخر من فصول الحزن في توديع أمتنا لجيل من العظماء الذين تركوا لنا جنوب إفريقيا محررة”.

وأضاف: “من أرصفة المقاومة في جنوب إفريقيا إلى منابر الكاتدرائيات العظيمة ودور العبادة في العالم، والخلفية المرموقة لحفل جائزة نوبل للسلام، تميز كبير الأساقفة بأنه بطل مناهض للعنصرية ومع حقوق الإنسان العالمية الشاملة”.

وكان الأطباء قد اكتشفوا إصابة توتو بسرطان البروستات في أواخر التسعينيات ودخل المستشفى عدة مرات في السنوات الأخيرة للعلاج من التهابات تتصل بعلاجه من السرطان.

وفي 1984 حصل توتو على جائزة نوبل للسلام لمعارضته السلمية لنظام الفصل العنصري، وبعد عشر سنوات شهد نهاية ذلك النظام، ورأس لجنة للبحث عن الحقيقة والمصالحة تشكلت للكشف عن الفظائع التي ارتكبت في ذلك العهد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لجنة الانتخابات الصومالية تسحب الثقة عن رئيسها

لجنة الانتخابات الصومالية تسحب الثقة عن رئيسها

2021-12-26 / 9:12 صباحًا
Photo of رئيس وزراء كندا يحث الدول الغربية على تشكيل جبهة موحدة ضد الصين

رئيس وزراء كندا يحث الدول الغربية على تشكيل جبهة…

2021-12-26 / 8:00 صباحًا
Photo of أوميكرون تلغي 5700 رحلة جوية حول العالم خلال عيد الميلاد

أوميكرون تلغي 5700 رحلة جوية حول العالم خلال عيد…

2021-12-26 / 7:30 صباحًا
Photo of بعد 3 أشهر..إسبانيا تعلن انتهاء ثوران بركان جزيرة “لابالما”

بعد 3 أشهر..إسبانيا تعلن انتهاء ثوران بركان جزيرة “لابالما”

2021-12-25 / 11:40 مساءً
Photo of الولايات المتحدة..إلغاء مئات رحلات الطيران بسبب اصابات بكورونا

الولايات المتحدة..إلغاء مئات رحلات الطيران بسبب اصابات بكورونا

2021-12-25 / 11:04 مساءً
Photo of الجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن العامة

الجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن…

2021-12-25 / 10:51 مساءً
Photo of الجزائر: العلل الأربع الكبرى لـ “الجزائر الجديدة” هي أسوأ من “القديمة” !

الجزائر: العلل الأربع الكبرى لـ “الجزائر الجديدة” هي أسوأ…

2021-12-25 / 9:08 مساءً
Photo of بريطانيا…اعتقال مسلح أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد

بريطانيا…اعتقال مسلح أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد

2021-12-25 / 8:36 مساءً
Photo of منظمة “سي ووتش” تنقذ 270 مهاجرا في البحر المتوسط

منظمة “سي ووتش” تنقذ 270 مهاجرا في البحر المتوسط

2021-12-25 / 7:19 مساءً
Photo of البرتغال: “أوميكرون” أصبح السلالة السائدة في البلاد

البرتغال: “أوميكرون” أصبح السلالة السائدة في البلاد

2021-12-25 / 4:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق