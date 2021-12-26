إيقاف مصنفين خطر في ترويج المخدرات بصفرو

2021-12-26 / 10:34 صباحًا
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ع المحياوي ـ هبة بريس

في إطار العمليات الأمنية الاستباقية التي تقوم بها مصالح ولاية أمن فاس بما فيها محاربة ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية، تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية صفرو مساء يوم الخميس 23 دجنبر الجاري، من خلال عمليتين متفرقتين في المكان والزمان، من مداهمة وكرين لترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة، و حجز 03 كلغ و600 غرام من مخدر الشيرا، 86 قنينة خمر من أنواع وأحجام مختلفة، أسلحة بيضاء فضلا عن مبالغ مالية محصل عليها من هذه المبيعات المحضورة.

في نفس السياق، تمكنت العناصر الأمنية بمدينة إيموزار كندر بداية الأسبوع الجاري من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين.20 و 23 سنة، اثنين من ذوي السوابق القضائية والثالث يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة الموصوفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة إيموزار كندر، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش بداخل السيارة عن حجز 01 كلغ و 130 غرام من مخدر الشيرا، مخبأة بإحكام بداخل لوحة القيادة، علاوة على هواتف نقالة نقالين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضيـة، في حين تبقى الأبحاث متواصلة من أجل لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، في حين تبقى الأبحاث جاربية في حق كل المتورطين بخصوص هذه القضايا.

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