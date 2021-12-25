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سجائر الفقراء سيزداد ثمنها مع فاتح سنة 2022

2021-12-25 / 11:55 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب أن تعرف أسعار السجائر، زيادة ابتداء من فاتح يناير 2022 بنحو درهم إلى درهمين لكل علبة. تتعلق هذه الزيادة بشكل أساسي بما يسمى بالماركات “الشعبية”.

وحسب مصادر ، فقد اجتمعت لجنة الموافقة على أسعار منتجات التبغ المصنعة التابعة لوزارة المالية، يومي 14 و15 دجنبر، لوضع قوائم أسعار جديدة للسجائر. وبالتالي، سيتم تفادي الزيادة في أسعار الماركات العالمية بينما ستعرف الماركات المصنعة محليا زيادة في أسعارها.

وأوضحت المصادر نفسها أن “زيادة أسعار الماركات “الشعبية” وعموما تلك التي تباع حاليا بأقل من 26 درهما للعلبة”.

وقد تخضع الأسعار لمزيد من التغييرات بعد ستة أشهر في اجتماع آخر للجنة أسعار منتجات التبغ المصنعة.

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‫4 تعليقات

  2. بل سجائر الحمقى ومن يشتري هذا السم يستحق الفقر.
    فينزويلا ستمنع التدخين عن شعبها، والشركات تبحث عن مشترين حمقى في البلدان التي تسمح بان تكون شعوبها مزابل

  4. الحكومة الديكتاتورية عازمة على تدمير القدرة الشرائية للمواطنين و انهاء الطبقة المتوسطة فمنذ وصولها المشئوم و الزيادات تتوالى على الشعب المنهوك

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