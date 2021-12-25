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بعد 3 أشهر..إسبانيا تعلن انتهاء ثوران بركان جزيرة “لابالما”

2021-12-25 / 11:40 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

اعلنت إسبانيا رسميا، اليوم السبت، انتهاء ثوران بركان “كومبري فييخا” الواقع على جزيرة لابالما بعد نشاط استمر لأزيد من ثلاثة أشهر أحدث خلالها أضرارا جسيمة.

وأعلن خوليو بيريز مدير خطة الطوارئ البركانية لجزر الكناري (بيفولكا) في مؤتمر صحافي اليوم السبت “اليوم يمكن للجنة العلمية أن تقول (…) إن الانفجار البركاني قد انتهى”.

وأضاف “لا توجد حمم بركانية ولا انبعاثات غازية كبيرة ولا هزات أرضية مهمة”، مشيرا إلى أن هذا الثوران استمر “85 يوما و18 ساعة” منذ 19 شتنبر. وانتظرت السلطات عشرة أيام متتالية لم تسجل خلالها أي علامة ظاهرة على نشاط بركاني، وهو الوقت المطلوب وفقا للعلماء، حتى يتم إعلان نهاية ثوران البركان.

ويعد “كومبري فييخا” الآن في حالة سبات بعد أن صارت سيول حممه البركانية سوداء وصلبة وغطت المنطقة طبقة من الرمل الأسود-الرماد. وسيستغرق الأمر سنوات، إن لم يكن عقدا، لتنظيف المساحات المتضررة وإعادة بنائها واستصلاحها. :

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