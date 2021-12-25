”جمعية هيئات المحامين“ تدعو لفتح المحاكم أمام المحاميين والمرتفقين ”دون قيود“

2021-12-25 / 11:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أدان مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، بشدة منع بعض النقباء و أعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم.، معتبراً ذلك عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي.

وجاء قرار التنديد خلال بلاغ أصدره عقب الإجتماع الاستثنائي الذي عقده بمقر الجمعية بالرباط، خصص لمناقشة وتقييم التداعيات الناتجة عن تفعيل الدورية الثلاثية المؤرخة في 10 دجنبر 2021 الصادرة عن السادة وزير العدل و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة حول اجبارية الادلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم.

وأكد البلاغ الذي توصلت جريدة “هبة بريس” الإلكترونية بنسخة منه على تمسك نقابة المحامين المغاربة بمواقفها المبدئية و الثابتة المعبر عنها في جميع بلاغاتها السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم المشروط بالادلاء بجواز التلقيح، داعيا إلى دعوته الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة.

كما دعا المكتب إلى فتح المحاكم أمام المحامين و المرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي، و جميع الهيئات أجهزة ومحامين إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع مع اعتبار أن كل منع قد يطال إي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد، معلنا رفضه المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم.

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