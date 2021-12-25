الولايات المتحدة..إلغاء مئات رحلات الطيران بسبب اصابات بكورونا

2021-12-25 / 11:04 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

ألغت شركات الطيران الأمريكية مئات الرحلات بسبب نقص العاملين في القطاع لإصابتهم بفيروس كورونا، ما أدى إلى تعطيل الاحتفالات بالعطلات خلال أكثر أوقات السفر ازدحاما من العام.

وذكر موقع “فلايت آوير” لتتبع الرحلات الجوية أن 875 رحلة جوية داخلية وخارجية في الولايات المتحدة ألغيت السبت، مقارنة بـ 689 يوم الجمعة.

وألغيت حوالي 200 رحلة أخرى ليوم الأحد، لكن الموقع لم يذكر سبب إلغاء هذه الرحلات.

وكانت شركات “دلتا” و”يونايتد” و”جيت بلو” أعلنت الجمعة أن إصابات بمتحور “أوميكرون” بين العاملين أدت إلى إلغاء الرحلات.

وقالت مادي كينغ، المتحدثة باسم شركة طيران “يونايتد”، إن “نقص الموظفين ما زال سببا رئيسيا للإلغاء، وأنه لم يتضح بعد توقيت عودة العمليات إلى طبيعتها”، مشيرة إلى أن “تأثير أوميكرون على العمالة كان غير متوقع”.

ووفقا لموقع “فلايت آوير” ألغت شركات الطيران الثلاث أكثر من 10 بالمائة من رحلاتها المقررة السبت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن العامة

الجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن…

2021-12-25 / 10:51 مساءً
Photo of الجزائر: العلل الأربع الكبرى لـ “الجزائر الجديدة” هي أسوأ من “القديمة” !

الجزائر: العلل الأربع الكبرى لـ “الجزائر الجديدة” هي أسوأ…

2021-12-25 / 9:08 مساءً
Photo of بريطانيا…اعتقال مسلح أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد

بريطانيا…اعتقال مسلح أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد

2021-12-25 / 8:36 مساءً
Photo of منظمة “سي ووتش” تنقذ 270 مهاجرا في البحر المتوسط

منظمة “سي ووتش” تنقذ 270 مهاجرا في البحر المتوسط

2021-12-25 / 7:19 مساءً
Photo of البرتغال: “أوميكرون” أصبح السلالة السائدة في البلاد

البرتغال: “أوميكرون” أصبح السلالة السائدة في البلاد

2021-12-25 / 4:02 مساءً
Photo of بسبب كمامة.. شجار عنيف بالأيدي على متن طائرة أمريكية

بسبب كمامة.. شجار عنيف بالأيدي على متن طائرة أمريكية

2021-12-25 / 3:48 مساءً
Photo of روسيا تسمح للمشجعين بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بدون تأشيرات

روسيا تسمح للمشجعين بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بدون…

2021-12-25 / 1:07 مساءً
Photo of فرنسا تعلن إغلاق حديقة حيوانات بعد هروب 9 ذئاب

فرنسا تعلن إغلاق حديقة حيوانات بعد هروب 9 ذئاب

2021-12-25 / 12:34 مساءً
Photo of أوكرانيا: بوتين يريد تدميرنا وإحياء الاتحاد السوفياتي

أوكرانيا: بوتين يريد تدميرنا وإحياء الاتحاد السوفياتي

2021-12-25 / 10:54 صباحًا
Photo of الهند: اكتشاف المتحور “أوميكرون” لدى أشخاص تلقوا جرعات معززة

الهند: اكتشاف المتحور “أوميكرون” لدى أشخاص تلقوا جرعات معززة

2021-12-25 / 8:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق