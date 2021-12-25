ولي عهد أبو ظبي يستقبل أخنوش مبعوثا خاصا من الملك محمد السادس

هبة بريس ـ و م ع

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت بأبو ظبي، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مبعوثا خاصا من الملك محمد السادس.

وخلال هذا الاستقبال، الذي تم بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، نقل أخنوش تحيات الملك إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنيات الملك لهما بدوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخنوش أطيب تحياته إلى الملك، معربا عن تمنياته بدوام الرفعة والتطور للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق في ظل قيادة الملك الحكيمة.

واستعرض الجانبان، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، وسبل تعزيز مختلف جوانب التعاون، لاسيما في مجالي الاستثمار والاقتصاد. كما استعرضا الأوضاع في المنطقة العربية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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