أمن كلميم يطيح بمنفدي سرقة قرب المحطة الطرقية

2021-12-25 / 9:32 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن الأبحاث التي باشرتها عناصر الدائرة الأمنية الأولى بمنطقة أمن كلميم،إلى جانب فرقة الدراجين، وذلك في ما يتعلق بشكاية توصلت بها المصالح الأمنية بخصوص السرقة الموصوفة بجناية من داخل أحد المقهى الغير بعيدة من المحطة الطرقية بمدينة كلميم، الأبحاث والتحريات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوسيع دائرة البحث عنهما مما مكن من إيقافهما.

المصدر ذاته أكد، أن عملية التعرف على الموقوفين جاءت إيجابية ومتطابقة، مع نتائج الخبرة التقنية المنجزة من طرف الشرطة العلمية، والمعززة بتسجيل مصور يوثق الجريمة.

الموقوفين تمت إحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بكلميم، لتعميق البحث و الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة لحين عرضهما على العدالة.

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‫17 تعليقات

  1. يجب محاربة هؤلاء اللصوص بالاخص أصحاب الدراجات النارية هم اكبر اللصوص (سرقة المحافظات التي تحملها النساء…. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  3. يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين بالاخص في العطل في جميع المحطات الطرقية….

  4. تحية وتقدير لكل أبطال الأمن الوطني للسهر على حماية المواطنين من هؤلاء اللصوص..ويجب على المواطنين كذالك مساعدة الأمن لكل من سولت له نفسه بالسرقة بالاخص قرب المحطات الطرقية.

  6. يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا..لان أساس هذه السرقة هي البطالة والفقر وووووو يجب ان تكثر من فرص العمل..لمحاربة الانحراف السلوكي للشباب.

  10. نحن على ابواب العطلة فيجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة ضد هؤلاء اللصوص ومحاربتهم لتنظيف المحطات الطرقية منهم.

  12. يجب التركيز على التدابير اللازمة المجسدة في الكاميرات المراقبة وكثرة الأمن الوطني داخل المحطات الطرقية لحماية المواطنين من هؤلاء اللصوص ومحاربتهم لتنظيف المحطات الطرقية منهم.

  13. اللصوص موجودون في كل مكان وليس في المحطات في الشارع العام وفي الأسواق وفي الملاعب وفي المتاجر الكبرى وووووووو ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  17. نحن في عطلة يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين من هؤلاء اللصوص ومحاربتهم بشتى الطرق لمنع هذه الأفعال اللاخلاقية…

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