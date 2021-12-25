أمن كلميم يطيح بمنفدي سرقة قرب المحطة الطرقية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن الأبحاث التي باشرتها عناصر الدائرة الأمنية الأولى بمنطقة أمن كلميم،إلى جانب فرقة الدراجين، وذلك في ما يتعلق بشكاية توصلت بها المصالح الأمنية بخصوص السرقة الموصوفة بجناية من داخل أحد المقهى الغير بعيدة من المحطة الطرقية بمدينة كلميم، الأبحاث والتحريات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوسيع دائرة البحث عنهما مما مكن من إيقافهما.

المصدر ذاته أكد، أن عملية التعرف على الموقوفين جاءت إيجابية ومتطابقة، مع نتائج الخبرة التقنية المنجزة من طرف الشرطة العلمية، والمعززة بتسجيل مصور يوثق الجريمة.

الموقوفين تمت إحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بكلميم، لتعميق البحث و الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة لحين عرضهما على العدالة.

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