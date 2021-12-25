منظمة “سي ووتش” تنقذ 270 مهاجرا في البحر المتوسط

هبة بريس ـ وكالات

أنقذت سفينة منظمة “سي ووتش 3” 270 مهاجرا علقوا وسط البحر المتوسط في إطار ثلاث عمليات نفذتها منذ أمس الجمعة، وفق ما أعلنت منظمة “سي-ووتش” الألمانية غير الحكومية المشغلة لها السبت.

وقالت المنظمة غير الحكومية في تغريدة إن “سي ووتش 3” ساعدت في وقت مبكر من صباح السبت زورقين مطاطيين كانا في وضع حرج طوال الليل.

وقال متحدث باسم المنظمة لوكالة “فرانس برس” إن “ما بين 80 إلى مئة شخص كانوا على متن القاربين المطاطيين المكتظين، وتم إنقاذهم على بعد 38 ميلا بحريا من الساحل الليبي”.

ويقدم طاقم “سي ووتش” الرعاية الآن لما مجموعه 270 مهاجرا، بعد عملية إنقاذ أولية صباح الجمعة شملت 93 مهاجرا كانوا في المياه الدولية جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وكان طاقم “سي ووتش 3” قد أرسل زورقا مطاطيا لإجلاء الركاب من قاربهم الخشبي الذي وصفته المنظمة غير الحكومية بأنه “غير صالح للملاحة”.

وبدأت “سي ووتش 3” مساء الخميس “عملية عيد الميلاد” حيث كانت “الأجواء احتفالية” في جميع أنحاء أوروبا، فيما “يواصل الناس الفرار عبر البحر المتوسط”، وفق ما ذكرت في تغريدة منفصلة.

وتبحر قوارب المهاجرين التي غالبا ما تكون في حالة متردية ومعرضة لخطر الغرق باتجاه لامبيدوزا نظرا لقربها من ساحل شمال إفريقيا.

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