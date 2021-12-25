سلمته اسبانيا للمغرب ..محكمة بالبيضاء تدين انفصاليا بالحبس النافذ
أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء،امس الجمعة، الانفصالي الموالي لجبهة البوليساريو، فيصل البهلول، بالحبس سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتمت متابعة الانفصالي بتهم “التحريض على المس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد أفراد القوات العمومية والأشخاص، عبر وسيلة تحقق شرط العلانية، والسب والقذف، وإهانة هيئات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين بمناسبة أدائهم لوظيفتهم بسببها”.
وتسلم المغرب الانفصالي المدعو ”بوخنونة”، يوم الثلاثاء 16 نوتبر الماضي، وذلك على خلفية تحريضه على القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة.
وحل فيصل البهلول، ضيفا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مباشرة بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادما من العاصمة الإسبانية مدريد.
وكان بهلول معتقلا في إسبانيا، منذ شهر مارس الماضي، على ذمة التحقيق معه، للاشتباه في تورطه في التحريض على عمليات إرهابية بالمغرب، بعدما بث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيها إلى استهداف الموظفين والجنود المغاربة.
9 تعليقات
سنتين حبسا وسيستفيد من عفو ملكي ويعود للتحريض وااجراءم من جديد. هذا حكم قليل في حقه ونرجو من النيابة العامة ان تستانف آلحكم حتى ينال الجزاء الحق
لا حول ولا قوة الا بالله انفصالي حكما عليه سنتين و غرامة 1000dh .مواطن قح حر له الغيرة حتى النخاع و يطالب بالحقوق البسيطة من اجل العيش يحكم عليه ب 20 سنة سجن
خاءن لا يستحق الا حبل المشنقة
ze3ma tbarklah ktira 3lih o lokan ghir derto lih sara7 7ssen.
3wiad mayt7kem bi 10 ans & plus 3tawh 3amayan.
ز
هدا المخلوق ليس بعربي او امازيغي انه وافد على الصحراء المغربية من جنوب الصحراء وشكله يوحي بذلك حكم عليه كانه سرق بيضة من دكان شيء مؤسف
Les séparatistes en Espagne sont condamnés à 25 ans de prison
Les séparatistes ont Espagne sont condamnés à 25ans de prison
C est une blague 2 ans seulement mais non c est pas vrai ce type il mérite largement plus que ça