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نقابيون يطالبون الحكومة بالاستئناف العاجل لعمل مصفاة “سامير”

2021-12-25 / 6:13 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

طالب نقابيون، الحكومة بالعمل على الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة النفط التابعة لشركة “سامير” بمدينة المحمدية.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، الحكومة للتحرك السريع في هذا الملف “قبل تلاشي الأصول المادية وضياع الثروة البشرية”. وكذا لإنقاذ حقوق العمال ومناصب الشغل والمال العام والأمن الطاقي والتنمية المحلية وغيرها من الحقوق والمصالح المرتبطة بتعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ صيف 2015.

يذكر انه تم تشكيل هيئة، تضم أحزابا ونقابات وناشطين مدنيين،بغرض السعي إلى إعادة تشغيل المصفاة من خلال رفع مطالب للحكومة بإنقاذ الشركة، وجرى توجيه بمقترحات تشريعية بهذا الخصوص عن طريق البرلمان.

وعلاقة بالموضوع يعرف انه سبق الحديث عن ضياع المغرب لأكثر من 7 مليار درهم سنويا كعملة صعبة بسبب اللجوء لاستيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام ناهيك على استغلال الموزّعين الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين .

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تعليق واحد

  1. وهل تظن أن من يراس الحكومة يمكنه ان يشغل المصفاة حتى يخسر الملايين ان اقل الملايير من شركاته الاخطبوطية في بقاع المغرب، هذا أظنه من المستحيلات.

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