أمن فاس يتفاعل مع فيديو متداول ويعتقل قاصرين خربا شباك أوتوماتيكي

هبة بريس - فاس

تفاعلت ولاية أمن فاس، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه شخصان يلحقان خسائر مادية بشباك أوتوماتيكي بنكي بواسطة أسلحة بيضاء بالمدينة العتيقة بفاس.

ووفق بلاغ ولاية الأمن بفاس، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط قد أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن فاس المدينة، أول أمس الخميس 23 دجنبر الجاري، وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهما القاصرين، اللذين يظهران في هذا المقطع، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وفي قضية أخرى تتعلق بالضرب والجرح

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 15 و17 سنة، تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما. يضيف ذات المصدر

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