وفاة لاعب جزائري إثر سكتة قلبية في الملعب

2021-12-25 / 4:50 مساءً
4
هبة بريس - وكالات

توفي لاعب وقائد فريق مولودية سعيدة الجزائري لكرة القدم، سفيان لوكار، ظهر اليوم السبت، بسكتة قلبية خلال مواجهة فريقه أمام جمعية وهران، بملعب الحبيب بوعقل.

وتوفي سفيان لوكار، الذي لا يتجاوز عمره الثلاثين عاما، بسكتة قلبية، بعد أن فشل الطاقم الطبي للفريقين في إنعاشه.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
9

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتخاب الحافي نائبا لرئيس الاتحاد الافريقي للرماية الرياضية

انتخاب الحافي نائبا لرئيس الاتحاد الافريقي للرماية الرياضية

2021-12-25 / 3:57 مساءً
Photo of العصبة الاحترافية لكرة القدم تعلن توقف المنافسات بعد متم الجولة 15

العصبة الاحترافية لكرة القدم تعلن توقف المنافسات بعد متم…

2021-12-25 / 9:15 صباحًا
Photo of صحيفة إسبانية: نجوم برشلونة علموا بزفاف ديمبيلي من الصور والفيديوهات

صحيفة إسبانية: نجوم برشلونة علموا بزفاف ديمبيلي من الصور…

2021-12-24 / 3:20 مساءً
Photo of كورونا تؤجل بطولة المغرب لسباقات الدراجات على الطريق

كورونا تؤجل بطولة المغرب لسباقات الدراجات على الطريق

2021-12-24 / 2:37 مساءً
Photo of اختيار أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم افريقيا

اختيار أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم افريقيا

2021-12-24 / 10:52 صباحًا
Photo of نجم برشلونة عثمان ديمبيلي يعقد قرانه على شابة مغربية

نجم برشلونة عثمان ديمبيلي يعقد قرانه على شابة مغربية

2021-12-24 / 9:34 صباحًا
Photo of خاليلوزيتش: “سنعمل كل ما في وسعنا للعودة من الكاميرون مرفوعي الرأس”

خاليلوزيتش: “سنعمل كل ما في وسعنا للعودة من الكاميرون…

2021-12-23 / 3:14 مساءً
Photo of كأس إفريقيا.. خاليلوزيتش يكشف عن اللائحة الرسمية لأسود الأطلس

كأس إفريقيا.. خاليلوزيتش يكشف عن اللائحة الرسمية لأسود الأطلس

2021-12-23 / 12:15 مساءً
Photo of تصنيف الفيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه

تصنيف الفيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه

2021-12-23 / 10:57 صباحًا
Photo of الرجاء الرياضي يخسر أمام الأهلي المصري بالضربات الترجيحية في نهائي السوبر الأفريقي

الرجاء الرياضي يخسر أمام الأهلي المصري بالضربات الترجيحية في…

2021-12-22 / 8:39 مساءً

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق