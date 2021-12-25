عدم تفعيل بنود دفتر التحملات يثير استياء عمال النظافة بمكناس

هبة بريس - خالد العروسي

خاض عمال النظافة بمدينة مكناس ، صباح اليوم السبت ، وقفة احتجاجية أمام مقر شركتهم، احتجاجا على عدم التزام الشركة بما تعهدت به في دفتر التحملات ، بحيث صدحت حناجر المحتجين بمجموعة من الشعارات المتعددة، التي طالبت بـتحسين ظروف اشتغالهم ووسائل العمل والمحافظة على كل ما هو مدرج في بنود دفتر التحملات الذي يخص شركة التدبير المفوض.

وفي هذا الصدد، صرح محمد العطيوي، مندوب الأجراء والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمقاولة وعضو المكتب الإقليمي المكلف بالقطاع الخاص بمدينة مكناس لـ “هبة بريس ” في اتصال هاتفي ، أن احتجاج عمال النظافة جاء بسبب عدم التزام الشركة بمحضر الاتفاق، الذي تم في إطار عقد صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة مكناس

وأوضح العطيوي، أنه سبق للمكاتب النقابية لعمال الشركة النظافة التابعين لنقابة الاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأكثر تمثيلية داخل المقاولة، أن عقدت لقاء بين إدارة الشركة قصد تفعيل دفتر التحملات، المترتب عنه تحسين وسيلة النقل – جودة الملابس – الحاويات – منحة العمرة – توفير آلة الكنس جديدة – تجهيز ورشة المرآب . إضافة إلى الترقية الداخلية وتفعيل لجنة المقاولات و ترسيم 5 عمال من أصحاب العقود الموسمية و دعم جمعية الأعمال الاجتماعية، إلا أن الشركة لم تلتزم بمحضر الاتفاق .

وأشار ذات المتحدث، أنه في حال عدم فتح نقاش جاد لإبرام اتفاقية جماعية ، سيواصلون التصعيد وسيخوضون إضرابات في الأيام المقبلة، احتجاجا على الشركة المفوض لها تدبير القطاع، بسبب عدم الالتزام بدفتر التحملات وغياب التجاوب معهم

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