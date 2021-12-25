بسبب كمامة.. شجار عنيف بالأيدي على متن طائرة أمريكية

2021-12-25 / 3:48 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

تداولت وسائل إعلام أمريكية لقطات فيديو تظهر شجارا عنيفا بالأيدي، اندلع بين اثنين من ركاب طائرة كانت متوجهة من لوس أنجلوس إلى ممفيس، في الولايات المتحدة.

ويظهر شريط فيديو نشره موقع TMZ رجلين وهما يتبادلان الضربات وسط مقصورة خاصة بنقل الركاب على متن الرحلة التابعة لشركة “دلتا”.

ونقل الموقع عن شاهد قوله إن أحد الرجلين كان مخمورا وأحدث ضجة ورفض ارتداء كمامة طبية، ما دفع الثاني إلى التقدم له بملاحظة، واندلع بذلك الشجار.

ووفقا لبيانات الموقع، تدخل ركاب آخرون لفض الشجار، وهبطت الطائرة في ممفيس دون تأخر، ولم يتم اعتقال أي من الرجلين المذكورين.

وأصدرت “دلتا” أمس الجمعة بيانا ذكرت فيه إنها تحقق في الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر: العلل الأربع الكبرى لـ “الجزائر الجديدة” هي أسوأ من “القديمة” !

الجزائر: العلل الأربع الكبرى لـ “الجزائر الجديدة” هي أسوأ…

2021-12-25 / 9:08 مساءً
Photo of بريطانيا…اعتقال مسلح أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد

بريطانيا…اعتقال مسلح أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد

2021-12-25 / 8:36 مساءً
Photo of منظمة “سي ووتش” تنقذ 270 مهاجرا في البحر المتوسط

منظمة “سي ووتش” تنقذ 270 مهاجرا في البحر المتوسط

2021-12-25 / 7:19 مساءً
Photo of البرتغال: “أوميكرون” أصبح السلالة السائدة في البلاد

البرتغال: “أوميكرون” أصبح السلالة السائدة في البلاد

2021-12-25 / 4:02 مساءً
Photo of روسيا تسمح للمشجعين بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بدون تأشيرات

روسيا تسمح للمشجعين بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بدون…

2021-12-25 / 1:07 مساءً
Photo of فرنسا تعلن إغلاق حديقة حيوانات بعد هروب 9 ذئاب

فرنسا تعلن إغلاق حديقة حيوانات بعد هروب 9 ذئاب

2021-12-25 / 12:34 مساءً
Photo of أوكرانيا: بوتين يريد تدميرنا وإحياء الاتحاد السوفياتي

أوكرانيا: بوتين يريد تدميرنا وإحياء الاتحاد السوفياتي

2021-12-25 / 10:54 صباحًا
Photo of الهند: اكتشاف المتحور “أوميكرون” لدى أشخاص تلقوا جرعات معززة

الهند: اكتشاف المتحور “أوميكرون” لدى أشخاص تلقوا جرعات معززة

2021-12-25 / 8:30 صباحًا
Photo of الإكوادور تلزم مواطنيها بالتلقيح ابتداء من سن ال5 سنوات

الإكوادور تلزم مواطنيها بالتلقيح ابتداء من سن ال5 سنوات

2021-12-25 / 7:30 صباحًا
Photo of فرنسا ..القبض على امرأة حاولت تنفيذ عملية دهس في مارسيليا

فرنسا ..القبض على امرأة حاولت تنفيذ عملية دهس في…

2021-12-24 / 11:15 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق