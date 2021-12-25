توقيع اتفاقية شراكة بين “مؤسسة السغروشني” والمغربية للألعاب والرياضة

هبة بريس - الرباط

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمغربية للألعاب والرياضة اليوم الجمعة 24 دجنبر 2021 في مقر اللجنة على اتفاقية تعاون وشراكة للانضمام إلى برنامج “داتا – ثقة”. وتهدف هذه الشراكة التي تمتد لفترة أربع (04) سنوات إلى دعم امتثال نظام المغربية للألعاب والرياضة فيما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة، يونس المشرافي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إلى تعميم ثقافة حماية المواطن في ظل المنظومة الرقمية تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك من خلال تفعيل برنامج “داتا- ثقة” التي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 9 يوليوز 2020.

وسترتكز هذه الشراكة على ثلاثة محاور استراتيجية، يتمثل المحور الأول في تدعيم الامتثال للقانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛

والثاني في تغيير المنظور والمخططات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي للمغربية للألعاب والرياضة؛

كما سيرتكز المحور الثالث على إمداد المبادئ التوجيهية الهادفة إلى ترسيخ الثقة بشأن عدة استعمالات مثل استضافة المعطيات المتعلقة بالألعاب على الأنترنيت، ولا سيما خلق ونشر تطبيق مخصص لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الشخصية، والاستفادة من شبكة توزيع للمغربية للألعاب والرياضة من أجل توزيع مطويات للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5