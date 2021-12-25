توقيف 3 أشخاص بينهم حارس ليلي بتهمة الضرب و الجرح و الهجوم على مسكن الغير

هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر الشرطة بمصالح الأمن العمومي بولاية أمن فاس من إيقاف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح العمديين وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، موضوع مقطع فيديو تم تناقله عبر تطبيقات التواصل الفوري.

وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الفيديو أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا دائرة الشرطة بمنطقة أمن دار دبيبغ، وتتعلق بالهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح العمديين بواسطة أسلحة بيضاء من طرف الحارس الليلي بأحد شوارع حي الزهور، مستعينا بأشخاص في هذا الاعتداء في حق الضحية وأفراد عائلته، بعدما رفض أداء مبلغ مالي مقابل حراسة دراجته النارية، ثلاثية العجلات.

وكانت مصالح ولاية أمن فاس قد تفاعلت بجدية كبيرة مع مقطع فيديو، يظهر فيه المشتبه فيهم رفقة أشخاص آخرين وهم متحوزين بأسلحة بيضاء ويعتدون على الضحية بالشارع العام، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على ضوء هذه القضية من تشخيص هوية المشتبه فيهم وإيقاف ثلاثة منهم بعد وقت وجيز من اقتراف هذا الفعل الإجرامي.

هذا، وتم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل رصد ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تبقى الأبحاث متواصلة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إيقاف باقي المشاركين والمتورطين في هذا الاعتداء الجسدي.

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