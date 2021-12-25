تعيين الكولونيل حميد الوالي في منصب جديد للمسؤولية بالقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط

2021-12-25 / 1:13 مساءً
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أحمد مصباح – هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة أن المسؤول الأول لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، الكولونيل حميد الوالي، تم تعيينه، أمس الجمعة الجمعة 24 دجنبر 2021، في منصب هام للمسؤولية بالقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط.

وقد خلفه في القيادة الجهوية للجديدة، التي يشمل نفوذها الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، الكولونيل ماجور سعيد بلا، الذي قدم من القيادة الجهوية للدرك الملكي لسيدي قاسم.

هذا، ويأتي تعيين الكولونيل حميد الوالي في منصب المسؤولية الجديد، في إطار الحركة الانتقالية التي تنظمها القيادة العامة بالرباط، مرة كل 4 سنوات، وكذلك تتويجا لمساره المهني المتميز والمتألق، وانخراطه، طيلة الفترة التي قضاها على رأس القيادة الجهوية للجديدة، في الحرب التي أعلنها بلا هوادة على الاتجار الدولي للمخدرات، وعلى منظمي الهجرة السرية، وتصديه لتجليات الجريمة، وحرصه على توفير السكينة والاستقرار، من خلال استتباب الأمن والنظام العام في مناطق نفوذه الترابي بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.

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