روسيا تسمح للمشجعين بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بدون تأشيرات

2021-12-25 / 1:07 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

قال رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، إن مشجعي كرة القدم من مختلف بقاع العالم، سيكون بمقدورهم حضور نهائي دوري أبطال أوروبا في بطرسبورغ، دون حاجتهم للحصول على تأشيرات دخول البلاد.

وقال ميشوستين خلال اجتماع للحكومة أمس الجمعة: “العام المقبل تستضيف روسيا حدثا مهما، وهو نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في أواخر شهر مايو، وذلك بالعاصمة الشمالية بطرسبورغ، التي ستستضيف عشاق كرة القدم من كل بقاع العالم”.

وأضاف: “سننظر في التعديلات الضرورية للقانون حتى يقام الحدث المقبل على أعلى مستوى”.

وأكد ميشوستين أن المشجعين لن يحتاجوا للحصول على تأشيرات روسية لحضور نهائي دوري الأبطال، حيث قال “من المقترح وضع قواعد مماثلة لتلك التي طبقت في البلاد خلال استضافتها أحداث رياضية كبرى (على غرار كأس العالم 2018).. التعديلات ستسمح لجماهير الكرة بدخول روسيا (لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا) دون تأشيرات، وسيكون التوفر على جواز المشجع كافيا”.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 في مدينة بطرسبورغ، في 28 مايو المقبل

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر: العلل الأربع الكبرى لـ “الجزائر الجديدة” هي أسوأ من “القديمة” !

الجزائر: العلل الأربع الكبرى لـ “الجزائر الجديدة” هي أسوأ…

2021-12-25 / 9:08 مساءً
Photo of بريطانيا…اعتقال مسلح أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد

بريطانيا…اعتقال مسلح أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد

2021-12-25 / 8:36 مساءً
Photo of منظمة “سي ووتش” تنقذ 270 مهاجرا في البحر المتوسط

منظمة “سي ووتش” تنقذ 270 مهاجرا في البحر المتوسط

2021-12-25 / 7:19 مساءً
Photo of البرتغال: “أوميكرون” أصبح السلالة السائدة في البلاد

البرتغال: “أوميكرون” أصبح السلالة السائدة في البلاد

2021-12-25 / 4:02 مساءً
Photo of بسبب كمامة.. شجار عنيف بالأيدي على متن طائرة أمريكية

بسبب كمامة.. شجار عنيف بالأيدي على متن طائرة أمريكية

2021-12-25 / 3:48 مساءً
Photo of فرنسا تعلن إغلاق حديقة حيوانات بعد هروب 9 ذئاب

فرنسا تعلن إغلاق حديقة حيوانات بعد هروب 9 ذئاب

2021-12-25 / 12:34 مساءً
Photo of أوكرانيا: بوتين يريد تدميرنا وإحياء الاتحاد السوفياتي

أوكرانيا: بوتين يريد تدميرنا وإحياء الاتحاد السوفياتي

2021-12-25 / 10:54 صباحًا
Photo of الهند: اكتشاف المتحور “أوميكرون” لدى أشخاص تلقوا جرعات معززة

الهند: اكتشاف المتحور “أوميكرون” لدى أشخاص تلقوا جرعات معززة

2021-12-25 / 8:30 صباحًا
Photo of الإكوادور تلزم مواطنيها بالتلقيح ابتداء من سن ال5 سنوات

الإكوادور تلزم مواطنيها بالتلقيح ابتداء من سن ال5 سنوات

2021-12-25 / 7:30 صباحًا
Photo of فرنسا ..القبض على امرأة حاولت تنفيذ عملية دهس في مارسيليا

فرنسا ..القبض على امرأة حاولت تنفيذ عملية دهس في…

2021-12-24 / 11:15 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق