روسيا تسمح للمشجعين بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بدون تأشيرات

2021-12-25 / 1:07 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، إن مشجعي كرة القدم من مختلف بقاع العالم، سيكون بمقدورهم حضور نهائي دوري أبطال أوروبا في بطرسبورغ، دون حاجتهم للحصول على تأشيرات دخول البلاد.

وقال ميشوستين خلال اجتماع للحكومة أمس الجمعة: “العام المقبل تستضيف روسيا حدثا مهما، وهو نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في أواخر شهر مايو، وذلك بالعاصمة الشمالية بطرسبورغ، التي ستستضيف عشاق كرة القدم من كل بقاع العالم”.

وأضاف: “سننظر في التعديلات الضرورية للقانون حتى يقام الحدث المقبل على أعلى مستوى”.

وأكد ميشوستين أن المشجعين لن يحتاجوا للحصول على تأشيرات روسية لحضور نهائي دوري الأبطال، حيث قال “من المقترح وضع قواعد مماثلة لتلك التي طبقت في البلاد خلال استضافتها أحداث رياضية كبرى (على غرار كأس العالم 2018).. التعديلات ستسمح لجماهير الكرة بدخول روسيا (لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا) دون تأشيرات، وسيكون التوفر على جواز المشجع كافيا”.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 في مدينة بطرسبورغ، في 28 مايو المقبل

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