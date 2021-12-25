سعيدة شرف تطرح جديدها الفني “إجيو إكولو”

2021-12-25 / 12:13 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية، سعيدة شرف، أحدث اعمالها الغنائية عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات ”يوتيوب”، تحت عنوان “إجيو إكولو”.

و صورت سعيدة شرف أغنية “إيجو إكولو ” على طريقة الفيديو كليب، حيث تعاملت في الكلمات مع علاء البارولي ، و الألحان و التوزيع مع هشام ختير، فيما تكلف بالإخراج كريم بنيس.

و لاقت أغنية ” إجيو إكولو” صدى طيب و استحسان الجمهور، حيث استطاعت تحقيق ما يقارب النصف مليون مشاهدة في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

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تعليق واحد

  1. الصراحة المغاربة كاملين كانو منتاظرين هاد الجديد حيث ماشي ينقلنا من الجهل إلى نور العلم، و سوف يزدهر الإقتصاد و الصحة و العلوم، وسوف يثم القضاء على الفيروس اللعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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