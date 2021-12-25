صفعة للجزائر.. الجامعة العربية توصي باعتماد خريطة المغرب كاملة
وجهت جامعة الدول العربية مذكرة إلى جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لوائها، توصيها باعتماد خريطة موحدة في جميع التظاهرات التي تنظمها، مرفقة بصورة لخريطة الدول العربية، ضمت خريطة المغرب كاملة.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصادر دبلوماسية عربية بالجامعة العربية، أن هذه الاخيرة عممت المذكرة على الهيئات والمنظمات التابعة لها وطالبت بالالتزام بفحواها.
وجاء موقف الجامعة العربية بحسب ذات المصادر، ردا على احتجاج تقدمت به مندوبية الجزائر لدى الجامعة مؤخرا على نشر خريطة المغرب كاملة في إحدى الفعاليات التي عقدتها منظمة المراة العربية بالقاهرة.
وأرفقت الجامعة العربية مذكرتها التي اطلعت وكالة المغرب العربي للانباء على فحواها بخريطة كاملة للوطن العربي منها خريطة المغرب تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي سياق متصل، أكد الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء الإسكان العرب الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان، على ضرورة احترام الجغرافيا وسيادة الدول والالتزام في كل التظاهرات المنظمة من قبل الهيئات والاتحادات والمنظمات التابعة لمجلس وزراء الاسكان العرب بنشر خريطة الوطن العربي كاملة غير مجزأة.
5 تعليقات
مسلسل إنتهى وعلى الجزائر أن تفهم أن المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وينطحو روسهم على الحيط.
ألف تحية لإخواننا العرب خصوصا المشرقيين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية حفظها الله من كل سوء وكما نطلب من المولى جلت قدرته أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير الهمام محبوب الجماهير وكافة أسرة ٱل سعود والشعب العودي المضياف مغربي مقيم بمكة المكرمة
الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
على المغرب توثيق علاقاته مع الدول العربية
وأن يغض الطرف عن المعادين لوحدته الترابية الذين يريدون خلق كيان وهمي يهدد امنه ووحدته الدول العربية فطنت للمؤامرة لذا ساندت وتساند المغرب كما يساندها هو عندما يتطلب منه الأمر ذلك.
هذا انتصار اخر يحصل عليه المغرب بفرض نشر خريطة المغرب كاملة تشمل المناطق الجنوبية للصحراء المغربية على جميع الدول العربية خلال المؤتمرات والمنتديات ومختلف اللقاءات التي تنظمها اننا نفتخر بدبلوماسيتنا على هذه النجاحات الكبرى التي تحققها من حين لاخر