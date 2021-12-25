تارودانت: تفاصيل في جريمة جثة المشغل التي وجدت ب “برميل” وقطع بها الجاني 800 كلمتر

2021-12-25 / 11:12 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت منطقة إغرم ضواحي تارودانت، مساء أمس الجمعة 24 دجنبر الجاري، جريمة بشعة، بعد العثور على جثة شخص خمسيني موضوعة في “برميل” وسط الغابة .

الجثة بحسب التحقيقات الأولية لمصالح الدرك بسرية تارودانت، تعود لشخص يتحدر من إقليم تازة، وهو أحد التجار بمدينة الدار البيضاء، كان المتهم وهو شاب ثلاثيني يتحدر من منطقة إغرم بإقليم تارودانت، تم توقيفه يوم أمس ويجري التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن المتهم قام بقتل مشغله، وقام بوضع جتثه ب ” برميل” بعد أن سكب عليها مادة كيميائية من أجل إذابة الجثة، غير أن الجاني ولتمويه المصالح الأمنية، جلب معه 3 براميل، وقام بنقلها الى محطة ولاد زيان بالبيضاء، بواسطة ” تريبورتور” ، ووضعها في حافلة مع أمتعة المسافرين، متوجها إلى مدينة تارودانت، وكل من لاحظ البراميل لن يستطيع التنبؤ بوجود جثة داخلها، قام بإستئجار ناقلة أخرى من محطة تارودانت صوب منطقة إغرم، ليتخلص من برملين إثنين في مكان خلاء، ليحتفظ ببرميل الذي تتواجد به الجثة.

– أسباب الجريمة

كان الشاب الروداني، قد إنتقل قبل سنتين الى العاصمة الاقتصادية البيضاء، على أمل الخروج من براثن عالم ” الشوماج” الذي يعيشه شباب إغرم، ليلتقي بالتاجر حينها، ويشتغل معه في التجارة، مرت الاشهر تلوى الاخرى، دون تلقيه أجرته، وكل مرة يدعي مشغله، انه سيجمع له الأموال الى يوم ما من أجل أن يحقق بها حلمه في انشاء منزل بمنطقته النائية، غير أن الايام كشفت وجه أخر للمشغل، بعدما بدأ بإستغلاله جنسيا، فلم يكن المشغل سوى شخص شاد، بدأ يمارس نزواته على الشاب، بعدما قام بالانفصال عن زوجته.

توالت الاسابيع، والمشغل لم يوقف اعتداءاته، حتى بداية الأسبوع الجاري، بعد نشوب خصام بينهما، إنتهى بجريمة القتل، ليفكر الشاب في طريقة للتخلص من الجثة، فوضعها في أحد البراميل التي كان يستعملها المشغل لجلب الزيوت من منطقته تازة.

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