“التجهيز” تعلق على فيديو “الغش في الطريق السريع تزنيت- الداخلة”

2021-12-25 / 10:24 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أنهت وزارة التجهيز والماء إلى الرأي العام، فيما يخص تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما وصف “بالغش في أشغال تهيئة الطريق السريع تزنيت الداخلة”، أن الأمر يتعلق بعيب تقني موضعي ظهر في الطبقة العلوية لا يتجاوز طوله بضعة أمتار بالقرب من النقطة الكيلومترية رقم 1380 من الطريق الوطنية رقم 1.

وذكرت الوزارة في بيان توضيحي، أنه قد تم التعامل مع هذا العيب بكل حزم بعد المعاينة من طرف مصالح المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال الطريق الوطنية رقم1 بين تزنيت والداخلة، وفق الضوابط القانونية والآليات الجاري بها العمل بهذا الخصوص.

وأشارت الوزارة إلى أن العيب المذكور يقع بالمقطع الطرقي الرابط بين النقطتين الكيلومترين 1376 و 1416من الطريق الوطنية رقم1 ، موضوع الصفقة رقم LAY/23/2017/CFR التي تم فسخها بتاريخ 13 غشت 2021 أخذا بعين الاعتبار العيب موضوع المقال، مما أدى إلى عدم تسليم الأشغال ومطالبة الشركة بإصلاحها. فيما سيتم معالجة النقطة المذكورة في إطار الصفقة المبرمة لإتمام واصلاح الأشغال بالمقطع الطرقي المذكور، وهي صفقة في طور المصادقة من طرف السلطات المختصة.

ولفتت الى أن أشغال تهيئة الطريق السريع تزنيت الداخلة، تتم وفق مخطط ضمان الجودة من صنف ب (PAQ type B) ، لهدف إنجاز طريق بمواصفات عالية ترقى لتطلعات مستعمليها . كما تجدر الإشارة أنه إلى حد الساعة لم يتم الاتصال بأي مسؤول من المديرية المؤقتة من أجل التوضيح.​

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‫2 تعليقات

  1. راه الساهرين على الجودة أو من فوقهم لا يحبون وطنهم ولا يحصلون له .لو كانوا في الصين لحكم عليهم بالإعدام. يإما خاءن فرحل عنا أو مخلصا فأنت شرفنا .

  2. اثناء تنفيد الاشغال من مختلف رؤساء الفرق بالشركة يمكن ان نلاحظ بعض العيوب لاكن الحل النهاءي لهذا الامر هو يجب ان على المهندسين المسؤولين ان يتتبعوا خطوات هاؤلاءي الرؤساء المباشرين علي الاشغال وتطبيق المقولة :الرجل(التقني او العامل) المناسب في المكان المناسب .وعلى كل حال هذا خطء نعتبره -عادي-ان صح التعبير ويجب الحيطة مع المسؤولين المباشرين لخءا الخطء تحياتي.

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