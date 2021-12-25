“التعليم” تعلن انطلاق البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن انطلاق فعاليات الدورة الـ56 للبطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي.

وذكرت الوزارة أنها تنظم بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، الدورة 56 للبطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي، وذلك تحت شعار”الرياضة المدرسية في خدمة التلميذات والتلاميذ”، بمشاركة 648 تلميذ من مختلف أنحاء المملكة.

وتنعقد فعاليات هذه التظاهرة الرياضية بمدينة بني ملال من 25 إلى 27 دجنبر 2021 بالنسبة لفئة الذكور، على أن تحتضن مدينة آسفي أطوار المنافسة المخصصة لفئة الإناث وذلك من 29 إلى 31 دجنبر 2021

وأوضحت الوزارة أن المشاركين خاضوا تصفيات جهوية تميزت بمشاركة ما يفوق 5000 رياضية ورياضي، تأهلوا بدورهم عن البطولات الإقليمية التي شارك فيها ما يزيد عن 100.000 متبارية و متباري يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بجميع أسلاكها.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة واحترام الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوضعية الوبائية لضمان نجاح هذا الموعد الرياضي الهام.

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