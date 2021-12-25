أمن صفرو يضع حدا لمروجي المخدرات والمشروبات الكحولية
في إطار العمل الاستباقي للمصالح الأمنية بخصوص محاربة الجريمة بكل أنواعها، وخاصة منها ترويج المخدرات و المشروبات الكحولية بدون رخصة، تمكنت عناصر الضابطة القضائية بمفوضية أمن صفرو أول أمس من حجز 3 كلغ من مخدر الشيرا، 2 كلغ كيف ، 5 كلغ طابا بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومجموعة من قنينات الخمور من أنواع وأحجام مختلفة ” الجعة والويسكي” ، هذا بعد عملية التفتيش أثناء مداهمة وكرهم بالمدينة العتيقة ببني مدرك،.
المشتبه فيهم المصنفين خطر في الحيازة وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة فروا أثناء المداهمة إلى وجهة غير معلومة وهم من ذوي السوابق القضائية.
هذا و بعد مباشرة التحريات والأبحاث الميدانية التي أسفرت عن تحديد مكان تواجدهم تمكنت ذات العناصر الأمنية المعروفة بخدماتها المتواصلة اليومية في محاربة الجريمة بكل أنواعها ، من إلقاء القبض على العنصر الاول يوم أمس.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الأول الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، فيما البحث يبقى جاريا لإيقاف باقي المتورطين، في حين تبقى العمليات الأمنية مكثفة ومتواصلة من أجل محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة والمخدرات بكل أنواعها بمدينة صفرو .
18 تعليقات
هذه مبادرة جديدة من طرف السلطات الأمنية بمدينة صفرو لمحاربة المخدرات والمشروبات الكحولية…
هذه الظاهرة بكل أنواعها تسبب الجرائم في ربوع المملكة.. ليست مدينة صفرو التى تعاني من هذه السلوكات التي يحرمها الإسلام….. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
اللهم احفظ المغرب بصفة عامة من هذه الظاهرة والافعال اللاخلاقية التي تسبب الجرائم البشعة حسبي الله ونعم الوكيل من سولت له نفسه في اتجارها.
يجب على الحكومة الجديدة مع تنسيق السلطات الأمنية أن يجدوا حلا مناسبا للحد من انتشار بيع المخدرات والمشروبات الكحولية التي خربت. عقول الشباب….
إن المخدرات والمشروبات الكحولية تسبب في ارتكاب المناكر والفساد والجرائم.. إنها مبادرة طيبة من طرف السلطات الأمنية بمدينة صفرو…
لايسعنا إلا أن نقول تحية وتقدير واجلال للسلطة الأمنية بمدينة صفرو المجهود الرائع الجبار التي أقامت به تجاه مدينة صفرو جزاهم الله خيرا…
لقد دمروا وخربوا عقول الشباب بهذه المخذرات والمشروبات الكحولية التي تؤدي إلى إنتشار الجرائم البشعة وفي نفس الوقت إلى الإرهاب ….
يجب المراقبة كل يوم مع حملات التوعية الإسلامية من أجل إرشاد الشباب مدى خطورة هذه المخذرات والمشروبات الكحولية على صحة الشاب …ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فائق التقدير والاحترام للسلطات الأمنية على المجهودات الجبارة والتضحيات التي يقومون بها تجاه حماية مدينة صفرو.
نشايد السيد الحموشي ان يضع لنا كاميرات المراقبة لإنقاذ ساكنة مدينة صفرو من بيع المخدرات والمشروبات الكحولية والسرقات وووووووو.
يجب القضاء على هذه العصابة التي تتاجر في المخذرات والمشروبات الكحولية والافعال اللاخلاقية يجب الحد منها…
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم أصبح المغرب في الأواني الأخيرة مصدر تجارية المخدرات والمشروبات الكحولية مما يتوفرون على مخازن بالاطنان وتهريبها عبر البحر ..حدث ولا حرج. فمابالك مدينة صغيرة يكثر فيها بيع المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخص.
تجارة المخدرات والمشروبات الكحولية اصبحت علانية ولا احدا يتكلم عليها …وهذا ما أدى بشبابنا إلى ارتكاب الجرائم (السرقة العنف التشرد وووووو) وبدأ الخوف يمتلك الشوارع ….
هناك كبار وصغار تجار المخدرات والمشروبات الكحولية في مدينة صفرو. هناك من لديهم رخص لبيعها وهناك من لم يتوفر على رخص يبيعونها عشوائية بدون مراقبة..
أصبحنا نعطي صورة مشوهة للمدينة.. اللهم ابعدهم عنا كما بعدت السماء عن الارض..
الله يأخذ الحق في من سولت له نفسه بتجارة هذه السموم التي حطمت صحة ابنائنا وشبابنا ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
في نظري ان يتم توقيفهم سواء من لديهم رخص ام لم يتوفر عليها الكل يحاكم من أجل نظافة هذه المدينة صفرو.
إن هذه الأفعال اللاخلاقية لم تحرك ساكنة مدينة صفرو من أجمل المدن فتعتبر حديقة المغرب بامتيازها على الطبيعة .فلهذا يجب الحفاظ عليها ومحاربة هذه الظاهرة بيع المخدرات والمشروبات الكحولية..