“راجلي كيبغي بنتو”.. نشطاء يسخرون من نرجس الحلاق بسبب تصريحها
نجلاء مزيان: هبة بريس
سخر مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من التصريح الأخير الذي خرجت به الفنانة المغربية نرجس الحلاق عبر حسابها الرسمي بموقع “انستقرام”.
و علق العديد من النشطاء على “راجلي كيبغي بنتو بزاف” متسائلين عن سبب هذا التغير المفاجئ خاصة أنها أثارت ضجة مؤخرا بسبب تصريحاتها التي تفيد “أنه مكيرضاش بها و ب بنتو”.
و يشار أن نرجس الحلاق عادت لتطل من جديد على جمهورها، كاشفة عن مجموعة من القرارات التي سوف تتخدها مستقبلا.
و من أبرز هذه القرارات قيامها بحفل عقيقة لابنتها “فنة” خلال الأيام القليلةالقادمة، و كذا التركيز على عملها و أهدافها المستقبلية.
مؤكدة على أنها لا تحمل في قلبها مشاعر حقد أو بغض اتجاه أحد، و أنها رغم سعادتها بالكم الهائل من الحب الذي لمسته من طرف المغاربة إلا أنها ضد التنمر و السب و التحدث في أعراض الناس.
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2 تعليقات
لانصدق اننا دولة إسلامية يقع فيها هذه الأفعال اللاخلاقية والاجرامية.. الأحياء الشعبية بمدينة صفرو تكثر فيها مبيعات المخذرات والمشروبات الكحولية حسبي الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم شكون هي هادي وحنا مالنا ومال مشاكلها والله ما كانعرفها أناس عاديين استغلو خلو القطاع من كل أشكال التنظيم واصبحو يرتاعوا كما شاؤوا هم ريع جديد باسم الفن الذي اصبح مؤخرا لا شيء سوى عفن
اين هي ايام المجموعات الغنائية بكل اطيافها و المغنين الفنانين من نعيمة الى الدكالي مرورا بالعديد من الفنانين الحقيقيين انا لم اتجاوز الثلاثين من العمر والاحظ الفرق البين بين الحاضر والماضي هزلت