“راجلي كيبغي بنتو”.. نشطاء يسخرون من نرجس الحلاق بسبب تصريحها
نجلاء مزيان: هبة بريس
سخر مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من التصريح الأخير الذي خرجت به الفنانة المغربية نرجس الحلاق عبر حسابها الرسمي بموقع “انستقرام”.
و علق العديد من النشطاء على “راجلي كيبغي بنتو بزاف” متسائلين عن سبب هذا التغير المفاجئ خاصة أنها أثارت ضجة مؤخرا بسبب تصريحاتها التي تفيد “أنه مكيرضاش بها و ب بنتو”.
و يشار أن نرجس الحلاق عادت لتطل من جديد على جمهورها، كاشفة عن مجموعة من القرارات التي سوف تتخدها مستقبلا.
و من أبرز هذه القرارات قيامها بحفل عقيقة لابنتها “فنة” خلال الأيام القليلةالقادمة، و كذا التركيز على عملها و أهدافها المستقبلية.
مؤكدة على أنها لا تحمل في قلبها مشاعر حقد أو بغض اتجاه أحد، و أنها رغم سعادتها بالكم الهائل من الحب الذي لمسته من طرف المغاربة إلا أنها ضد التنمر و السب و التحدث في أعراض الناس.
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