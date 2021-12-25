العصبة الاحترافية لكرة القدم تعلن توقف المنافسات بعد متم الجولة 15

هبة بريس

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ،أن منافسات البطولة الاحترافية “انوي” بقسميها الأول والثاني ،ستعرف توقفا وذلك مباشرة بعد متم الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب (الجولة 15).

و أفادت العصبة في بلاغ نشرته على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن منافسات البطولة الاحترافية “انوي” للقسم الثاني ستستأنف ابتداء من يوم الجمعة 21 يناير 2022.

و ذكرت أن استئناف منافسات البطولة الاحترافية “انوي” في قسمها الأول “سيبقى رهين منافسات كأس إفريقيا للأمم المزمع تنظيمها من طرف الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بالكاميرون من 09 يناير إلى غاية 06 فبراير 2022”.

و أشارت العصبة الى انها ستوافي الأندية المنضوية تحت لوائها بالتاريخ المحدد لإجراء المنافسات لاحقا.

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