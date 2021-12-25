الهند: اكتشاف المتحور “أوميكرون” لدى أشخاص تلقوا جرعات معززة

2021-12-25 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن تحليلا لنحو 183 شخصا أصيبوا بالمتحور “أوميكرون” أظهر أن 87 منهم حصلوا على لقاحاتهم الكاملة، وحصل 3 منهم على جرعات معززة.

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الهند: اكتشاف المتحور “أوميكرون” لدى أشخاص تلقوا جرعات معززة
24.12.2021 | 20:31 GMT
الهند: اكتشاف المتحور
AP
أعلنت وزارة الصحة الهندية أن تحليلا لنحو 183 شخصا أصيبوا بالمتحور “أوميكرون” أظهر أن 87 منهم حصلوا على لقاحاتهم الكاملة، وحصل 3 منهم على جرعات معززة.
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وأكدت الهند 358 إصابة بمتحور “أوميكرون” منذ 2 ديسمبر، و114 مصابا تعافوا بالفعل من العدوى، وفقا لما صرح به راجيش بهوشان، وزير الصحة للصحفيين، اليوم الجمعة.

وأضاف الوزير أن “دولا آسيوية تشهد تراجعا عاما في حالات فيروس كورونا، على العكس من أمريكا الشمالية وأوروبا”.

وأوضح أن 89 بالمئة من السكان في الهند أكبر من 18 عاما حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وحصل 61 بالمئة على جرعتين.

وتعرضت الهند لضغط كبير بسبب تفشيين هائلين في سبتمبر 2020 ومايو هذا العام، وسجلت أكثر من 400 ألف حالة جديدة في 24 ساعة في ذروة التفشي الثاني خلال شهر مايو.

وخلال الأسبوعين الماضيين وصل متوسط الحالات الجديدة يوميا لنحو 7 آلاف حالة في الهند.

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