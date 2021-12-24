بنعلي تعفي الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي وتُعيّن بنيحيا بالنيابة
هبة بريس - الرباط
أصدرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة 24 دجنبر ، قرار باقالة الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي بالوزارة من مهامه.
وبحسب المقرر الذي توصلنا بنسخة منه ، فقد قررت ليلى بنعلي تعيين محمد ابن يحيا “كاتبا عاما لقطاع الانتقال الطاقي بالنيابة إضافة إلى مهامه ككاتب عام للتنمية المستدامة” وذلك ابتداء من تاريخ صدور القرار .
والكاتب العام المقال ، محمد غزالي ، كان قد عينه الوزير السابق عزيز رباح كاتبا عاما لوزارة الطاقة والمعادن، وهو المنصب الذي ظل يتقلده حتى اليوم.
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