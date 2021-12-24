طلبة جامعيين بمكناس يبيتون في العراء احتجاجا على إقصائهم من التغذية والإيواء بالحي الجامعي

2021-12-24 / 9:55 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أفادت مصادر ل ” هبة بريس ” ، أن مجموعة من الطلبة بمدينة مكناس يفترشون الأرض، ويبيتون في العراء، بمحيط مدخل الحي الجامعي بحي مرجان ما يقارب الشهر ونصف وذلك احتجاجا على إقصائهم من السكن والتغذية بالمطعم الجامعي رغم ظروفهم الاجتماعية الصعبة.

الأمر الذي بات يهدد استمرارهم في متابعة دراستهم الجامعية.
ويصر الطلبة الذين يبيتون في العراء رغم الظروف الجوية غير الملائمة، على الاحتجاج إلى حين تسجيل الطلبة المقصيين واسترجاع المكتسبات، ملوحين بتصعيد احتجاجاتهم المفتوحة على كل الأشكال الممكنة والمشروعة، محملين إدارة الحي الجامعي مسؤولية أي تطور محتمل.

واعتبر الطلبة أن غالبيتهم وافدين من اقاليم بعيدة مايعطيهم الحق في الاستفادة من السكن بالحي الجامعي والتغذية .

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تعليق واحد

  1. مع الاسف رجعو تيدخلو ليه غير بالزبونية والمحسوبية أما الضعفاء يبيتون العراء او يكترون منازل مجتمعين وغالية الثمن استمرو في النضال السكن من حق جميع الطلبة

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