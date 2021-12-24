الابتزاز الجنسي يُطيح بخمسة أشخاص في قبضة الأمن بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب أفعال الابتزاز الجنسي بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه قد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية في الابتزاز ويشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الابتزاز الجنسي، كما تم ضبط أربعة من المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية داخل شقة كانوا يكتروها بمدينة طنجة.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة، وفق المصدر ذاته، من حجز معدات إلكترونية وهواتف محمولة كانوا يستعملونها في اصطياد الضحايا وتصويرهم في وضعيات مخلة بغرض تعريضهم للنصب، كما تم العثور بحوزتهم على قطع من مخدر الشيرا يشتبه في استخدامها بغرض الاستهلاك.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم الموقوفين.

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