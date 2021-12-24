السعودية تؤكد مقتل مدنيين في سقوط مقذوفات للحوثيين بالجنوب

هبة بريس- وكالات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، عن مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في مدينة صامطة جنوب السعودية، مشيرا إلى أنه يحضر لعملية عسكرية أوسع ردا على الهجوم.

وأفاد التحالف، في بيان نقلته قناة “الإخبارية” الرسمية، بتسجيل “حالتي وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية جراء سقوط المقذوف في صامطة بمنطقة جازان”.

وأضاف: “التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني وسنتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة”.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة تحدث التحالف عن “سقوط مقذوف معاد على إحدى الورش الصناعية في مدينة صامطة بمنطقة جازان”، وأشار إلى أن تقريرا أوليا أفاد “بإصابة مدنيين اثنين بالمحاولة المتعمدة لاستهداف المدنيين واستجابة للتهديد”، مشددا: “نحن بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد”.

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