السعودية تؤكد مقتل مدنيين في سقوط مقذوفات للحوثيين بالجنوب

2021-12-24 / 9:13 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، عن مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في مدينة صامطة جنوب السعودية، مشيرا إلى أنه يحضر لعملية عسكرية أوسع ردا على الهجوم.

وأفاد التحالف، في بيان نقلته قناة “الإخبارية” الرسمية، بتسجيل “حالتي وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية جراء سقوط المقذوف في صامطة بمنطقة جازان”.

وأضاف: “التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني وسنتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة”.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة تحدث التحالف عن “سقوط مقذوف معاد على إحدى الورش الصناعية في مدينة صامطة بمنطقة جازان”، وأشار إلى أن تقريرا أوليا أفاد “بإصابة مدنيين اثنين بالمحاولة المتعمدة لاستهداف المدنيين واستجابة للتهديد”، مشددا: “نحن بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا تدين بشدة تعرض قنصليتها في أوكرانيا لهجوم

روسيا تدين بشدة تعرض قنصليتها في أوكرانيا لهجوم

2021-12-24 / 7:51 مساءً
Photo of كورونا..بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة

كورونا..بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة

2021-12-24 / 7:30 مساءً
Photo of حاولت الاصطدام بسيارات مرددة “الله أكبر”.. إيقاف سيدة بمارسيليا

حاولت الاصطدام بسيارات مرددة “الله أكبر”.. إيقاف سيدة بمارسيليا

2021-12-24 / 5:05 مساءً
Photo of أردوغان: الحكومة قضت على “فقاعة سعر صرف الليرة”

أردوغان: الحكومة قضت على “فقاعة سعر صرف الليرة”

2021-12-24 / 3:56 مساءً
Photo of الصين.. معاقبة مسؤولين بسبب تفشي كورونا في مدينة

الصين.. معاقبة مسؤولين بسبب تفشي كورونا في مدينة

2021-12-24 / 2:46 مساءً
Photo of بلجيكا.. إيقاف شخص حاول الحصول على الجرعة ال9 من لقاح كورونا

بلجيكا.. إيقاف شخص حاول الحصول على الجرعة ال9 من…

2021-12-24 / 11:46 صباحًا
Photo of بعد حصوله على جرعة معززة من اللقاح.. البيت الأبيض يشيد بترامب

بعد حصوله على جرعة معززة من اللقاح.. البيت الأبيض…

2021-12-24 / 10:35 صباحًا
Photo of في الجزائر.. محاكمة فتاة عمرها 14 عاما شاركت في الحراك

في الجزائر.. محاكمة فتاة عمرها 14 عاما شاركت في…

2021-12-24 / 10:10 صباحًا
Photo of أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.. بريطانيا تسجل نحو 120 ألف إصابة بكورونا

أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.. بريطانيا تسجل نحو…

2021-12-23 / 5:45 مساءً
Photo of تسجيل أول حالة وفاة بـ”أوميكرون” في ألمانيا

تسجيل أول حالة وفاة بـ”أوميكرون” في ألمانيا

2021-12-23 / 4:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق