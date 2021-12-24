الدرك يداهم”فيلا” أحد المشتبه فيهم في قضية أطنان المخدرات المحجوزة بطنجة

2021-12-24 / 8:50 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

نفذت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، قبل قليل من مساء يومه الجمعة ، عملية مداهمة “لفيلا” أحد المشتبه فيهم في قضية 11 طن من المخدرات المحجوزة بطنجة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس ” فان الفرقة الوطنية للدرك الملكي عملت على تطويق محيط “فيلا” المشتبه فيه في صلته بقضية الكمية الكبيرة من المخدرات المحجوزة .

وكانت عملية تفتيش لشاحنة وسيارة كانتا متجهتين من جماعة حد الغربية إلى ميناء طنجة المتوسطي، قد أفضت لاكتشاف شحنات كبيرة من الحشيش قُدرت بحوالي 11 طنا، كانت ستُهرب إلى إسبانيا قبل أيام.

كما قامت فرقة خاصة للدرك الملكي، بحجز مبالغ مالية كبيرة قدرت بمليار سنتيم؛ داخل شقة سكنية وسط طنجة؛ في إطار التحقيقات بشأن حجز 11 طنا من المخدرات بضواحي المدينة.

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