بيان اعلامي للخارجية الأمريكية يؤكد الدور الرئيسي للجزائر في الصراع المفتعل حول مغربية الصحراء

هبة بريس - الرباط

عادت الخارجية الأمريكية مرة أخرى الى التأكيد على الدور الرئيسي للجزائر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، وذلك عبر آخر بيان اعلامي صادر عن واشنطن والمنشور بالموقع الرسمي للبيت الأبيض .

وأشار البيان الاعلامي للبيت الأبيض أن هذا النزاع المفتعل ، “مشكل بين المملكة المغربية والجزائر” ، مشيرا الى تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، مؤكدا أن هذا الأخير والذي يتمتع بخبرة كبيرة سيشتغل مع جل الأطرف لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع.

جدير بالذكر أن القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، الذي صدر قبل أشهر ، أكد على وجاهة ومركزية المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي اقترحته المملكة داعيا الاطراف الى التوصل ل “حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم” لقضية الصحراء “قائم على التوافق”.

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