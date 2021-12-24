روسيا تدين بشدة تعرض قنصليتها في أوكرانيا لهجوم

2021-12-24 / 7:51 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الهجوم على القنصلية الروسية في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، يعد حادثا خطيرا وانتهاكا للقوانين الدولية، سببه هستيريا معاداة الروس في أوكرانيا.

وقالت في بيان: “يشكل هذا الحادث الخطير من جانب السلطات الأوكرانية انتهاكا مباشرا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون.. من الواضح أن مثل هذا التصرف الصارخ وغير المقبول كان نتيجة التحريض على الهستيريا المعادية للروس في أوكرانيا، والتحريض على الكراهية والعداء تجاه روسيا الاتحادية”.

وتابعت: “تم استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني في روسيا إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم احتجاج شديد اللهجة والمطالبة بوفاء الجانب الأوكراني بالالتزامات الدولية لضمان الأمن وتهيئة الظروف المناسبة لسير العمل الطبيعي للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية”.

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