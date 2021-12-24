بينها “التحريض ضد سلامة الدولة” ..سنتين سجنا نافذا للانفصالي “بوخنونة”

هبة بريس - الرباط

أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، الانفصالي فيصل بهلول، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرهنا الف درهم.

وتوبع الانفصالي فيصل بهلول المعروف ب”بوخنونة” بتهم تتعلق بـ”التحريض على المس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد أفراد القوات العمومية والأشخاص، عبر وسيلة تحقق شرط العلانية، والسب والقذف، وإهانة هيئات دستورية، وهيئات منظمة، وموظفين عموميين بمناسبة أدائهم لوظيفتهم بسببها…”، بالإضافة إلى تهم أخرى.

وكانت السلطات في المغرب قد تسلمت في وقت سابق من نظيرتها الإسبانية، فيصل بهلول، الذي اشتهر بتحريضه على أعمال إرهابية ضد المواطنين المغاربة.

وتم استلامه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وذلك مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار مدريد بارخاس بإسبانيا.

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