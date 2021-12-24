توقيفات خلال مداهمة عدد من مقاهي “الشيشة” بفاس

2021-12-24 / 7:04 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس، من مداهمة عدد من المقاهي والأماكن العمومية، وذلك على خلفية اشتباه تورط مسيريها في قضايا تتعلق بخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية، وحيازة و ترويج بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، وتسهيل استهلاك المخدرات، بالإضافة إلى تنظيم الرهان المتبادل بدون رخصة، مع إعداد محل للقمار.

ذلك أن العناصر الأمنية باشرت مجموعة من عمليات المراقبة شملت مداهمة 11 مقاهي بكل من أحياء بن دباب، واد فاس، زواغة، و بنسودة ، حيث تم ضبط 12 شخصا من أجل تورطهم في قضايا بحيازة السلاح الأبيض من شأنه تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، استهلاك المخدرات، السكر العلني البين في خرق سافر للقرارات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بداخل هذه المقاهي عن حجز 133 قنينة للنرجيلة، 03 كيلوغرامات من مادة المعسل المستعمل في استهلاك النرجيلة، ومجموعة من المعدات التي تدخل في تحضير و استهلاك النرجيلة، مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة المحظورة، أسلحة بيضاء، ، فضلا عن جهازي تلفاز و استقبال يستعملان في تنظيم الرهان بدون رخصة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن تتم إحالتهم على أنظار العدالة.

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