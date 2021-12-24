فاس.. إيقاف مروجي مشروبات كحولية

ع.محياوي _ هبة بريس

في إطار العمل الاستباقي للمصالح الأمنية بخصوص محاربة الجريمة بكل أنواعها، وخاصة منها ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس بداية الأسبوع الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، بأماكن وأوقات متفرقة، وذلك لاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

المشتبه فيهم، من ذوي السوابق القضائية، أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل أمر قضائي، وتتراوح أعمارهم ما بين: 27 و 51 سنة، من بينهم الملقبان “القسبور” و”زنيــــعة” ، تم إيقافهم على متن سيارتين بأماكن وأوقات مختلفة في الزمان والمكان، بعد مباشرة التحريات والأبحاث الميدانية التي أسفرت عن تحديد مكان تواجدهم وبالتالي، إلقاء القبض عليهم، وحجز بعد عملية التفتيش داخل السيارتين وكذا بوكر، يستغله أحد المتورطين في هذه القضية على 269 قنينة من الخمور من أنواع وأحجام مختلفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، في حين تبقى العمليات الأمنية مكثفة ومتواصلة من أجل محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة والمخدرات بكل أنواعها.

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